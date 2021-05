Benzema se despide de Zidane: "Gracias hermano por lo que me has aportado"

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane (i) saluda a Karim Benzema tras cambiarle, durante un partido. EFE/Juanjo Martín/Archivo

París, 27 may (EFE).- El francés Karim Benzema se despidió a través de Twitter del que ha sido su entrenador en los últimos años en el Real Madrid, Zinedine Zidane: "Gracias hermano por todo lo que me has aportado en el plano colectivo e individual".

"Estoy orgulloso de haber podido avanzar y crecer junto a la persona que eres. Nos vemos", agregó el atacante, que hace unos días se mostraba convencido de la continuidad de su compatriota en el banquillo blanco.

"No veo al Madrid sin Zidane", aseguró el francés en una entrevista al diario "L'Équipe".

Actualmente en la concentración de Francia para preparar la Eurocopa, tras más de cinco años de ausencia, Benzema ha sido uno de los pilares de Zizou en el banquillo y en estas dos últimas temporadas ha firmado sus mejores números en el Madrid, donde llegó en 2009.

Esta última temporada ha marcado 30 goles, su récord, lo que ha contribuido a que el Madrid acabara segundo de la liga española.

Zinedine Zidane anunció este jueves que no seguirá al frente del Real Madrid, equipo con el que ha ganado tres Ligas de Campeones, una liga, dos Supercopas de Europa, una de España y dos Mundiales de clubes.