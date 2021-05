"Ashwalkers": un juego de supervivencia con dilemas morales

SCREENSHOT - "Ashwalkers" convence más por la mecánica del juego y el ambiente generado que por una gráfica espectacular. Foto: Dear Villagers/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Cuatro aventureros atraviesan, con destino desconocido, un páramo postapocalíptico sumido en enormes nubes de ceniza que oscurecen la Tierra. ¿Pero, cómo se produjo esta catástrofe? En "Ashwalkers", un oscuro juego de supervivencia, los jugadores acompañan a un grupo de supervivientes de una catástrofe mundial en busca de un nuevo refugio seguro, después de que su cúpula protectora comenzara a desmoronarse. En su viaje, no solo tendrán que hacer frente a las constantes tormentas de cenizas, la lluvia ácida y el frío glacial, sino que tendrán que resolver cuestiones morales y enfrentarse a las consecuencias de las decisiones tomadas. El éxito del grupo en su misión a través de este mundo en cenizas depende de las decisiones del jugador. En total, hay 34 finales posibles, todos los cuales se pueden conseguir de diversas maneras. Pero no solo las decisiones durante los conflictos son importantes para el juego. "Ashwalker" es también un juego de supervivencia en el que los jugadores deberán controlar los suministros de alimentos, los niveles de agotamiento, la salud mental y la dinámica de grupo del equipo de aventureros. En el transcurso del viaje, el grupo se topará repetidamente con ruinas y rastros de la antigua humanidad. Además de objetos importantes, se hallarán aquí breves secuencias de texto que ayudan a dilucidar lo que sucedió con el mundo destruido en el que tiene lugar "Ashwalkers". "Ashwalkers" está disponible para Windows y aún no ha sido clasificado por edades. dpa