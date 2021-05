Argentina presenta a la Conmebol "estrictos" protocolos para la Copa América

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 26 may (EFE).- El Gobierno de Argentina presentó este miércoles a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los "estrictos" protocolos sanitarios para la realización de la Copa América en el país suramericano, informaron a Efe fuentes oficiales.

Los aspectos de organización y logísticos del torneo fueron eje de un encuentro entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, realizado en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos.

Según lo acordado, el análisis de la disputa de esta Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en Argentina quedarán bajo el "riguroso estudio" de funcionarios del Ministerio de Salud de Argentina.

Eso incluye "la eventual habilitación de sedes adicionales", aunque no aclararon si se refiere a la posibilidad de jugar en Argentina los partidos que iban a disputarse en Colombia.

Colombia pidió la semana pasada aplazar la Copa América, prevista a disputarse en ese país y en Argentina del 13 de junio al 10 de julio, pero la Conmebol rechazó el pedido y afirmó que los partidos que iban a jugarse en suelo colombiano (inclusive la final) serían relocalizados por la crisis social que atraviesa ese país.

Este miércoles en la mañana, el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Santiago Cafiero, había dicho que hubo una "oferta" para celebrar la Copa enteramente en Argentina, pero sostuvo que de momento el país sólo mantenía su compromiso para organizar "la mitad" del torneo.

Cafiero señaló que si bien Argentina no había recibido ninguna advertencia en contra de la organización de la competencia deportiva, el país debe "extremar todas las medidas" sanitarias ante el embate de la segunda ola de la covid-19.

Argentina atraviesa desde abril un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.

Ante este escenario, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la semana pasada un endurecimiento de las restricciones en casi todo el país, con un fuerte confinamiento de nueve días que se extenderá hasta la mañana del próximo lunes y luego la continuidad de las restricciones que estuvieron vigentes hasta el viernes pasado.

Argentina registró un récord diario de positivos el pasado día 19, con 39.652 contagios, y de fallecimientos el pasado día 18, con 745 muertes en una jornada.

Debido a la grave situación sanitaria, la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender la programación de partidos en todas las competencias locales, tanto femeninas como masculinas, desde el viernes pasado y hasta el próximo domingo, inclusive.

Con todo, para esta semana fueron programados en suelo argentino cinco partidos de la Copa Libertadores y cuatro de la Sudamericana.