Apple Music se actualiza: audio envolvente y canciones sin pérdidas

ILUSTRACIÓN - Apple ofrece a partir de junio a los usuarios de Apple Music canciones con audio 3D envolvente y en formatos sin pérdidas. Foto: Robert Günther/dpa

A partir de junio, los usuarios de Apple Music podrán escuchar canciones sin pérdida de calidad y disfrutar experiencias de audio espacial con compatibilidad Dolby Atmos, tecnología que permite, entre otros, identificar en las canciones la posición de los instrumentos. Con motivo de la introducción de este sonido envolvente, Apple promete "miles de canciones disponibles" de muchos géneros y artistas. Las canciones en calidad Dolby Atmos serán presentadas en listas de reproducción propias, y los álbumes estarán marcados con un nuevo icono. Dolby Atmos funciona en todos los auriculares de Apple (AirPods, AirPods Pro y AirPods Max) y en algunos modelos de Beats, siempre y cuando estos estén equipados con el chip H1 o W1. Según Apple, las nuevas opciones de audio se incluirán en las suscripciones de Apple Music sin coste adicional. Al igual que otros proveedores, Apple actualmente comprime las canciones para obtener una tasa de bits más baja y, por tanto, un volumen de datos más austero durante el streaming. El formato utilizado es el AAC, que ofrece una calidad de 256 kilobits por segundo (Kbit/s) y garantiza al mismo tiempo tamaños de archivo de algo menos de 5 megabytes por canción. El formato de audio sin pérdidas ALAC (Apple Lossles Audio Codec), que hasta finales de año llegará progresivamente a los 75 millones de canciones del catálogo de Apple Music, promete una calidad de sonido que abarca desde la calidad CD (16 bits, 44,1 kilohercios) hasta la alta resolución sin pérdidas (24 bits y 192 kHz). Un efecto secundario de esta ofensiva de sonido es que ALAC da lugar a archivos de audio considerablemente más grandes. Para garantizar que el volumen de datos mensual o el espacio de almacenamiento del móvil no se agoten tras unas pocas canciones, los usuarios podrán elegir entre diferentes niveles de calidad para datos móviles, WLAN o para descargar. Apple indica que la opción High-Res Lossless (la más alta que se ofrece con este servicio), requerirá equipamiento adicional, como un convertidor de digital a analógico. Según la plataforma británica de tecnología "t3.com", los propios auriculares inalámbricos de Apple no están en condiciones de reproducir este sonido en alta resolución. Esto se debe a la tecnología de transmisión Bluetooth AAC, que no admite velocidades de datos tan altas. Aún no está claro si esta limitación se podrá solucionar a través de una actualización de software o habrá que esperar a una nueva generación de AirPods. Apple no es el único proveedor de streaming que está ajustando la calidad con sus nuevos formatos sin pérdidas y el sonido envolvente. El servicio de streaming Tidal, por ejemplo, lleva tiempo ofreciendo audio en alta definición, mientras que Spotify anunció en febrero el audio en alta definición para "más adelante este año". Amazon Music, por su parte, ya ha activado el audio HD en calidad CD para todos los suscriptores de Amazon Music Unlimited. dpa