Anabel Alonso se sorprende con las últimas informaciones de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 27 (CHANCE)

Anabel Alonso siempre consigue sacarnos una sonrisa cada vez que disfrutamos de ella en una entrevista o en un evento privado. La actriz es una de las personas del mundo de la interpretación que más ha luchado por hacerse un hueco en la profesión y lo cierto es que lo ha conseguido con creces.



Anabel Alonso siempre consigue sacarnos una sonrisa cada vez que disfrutamos de ella en una entrevista o en un evento privado. La actriz es una de las personas del mundo de la interpretación que más ha luchado por hacerse un hueco en la profesión y lo cierto es que lo ha conseguido con creces.



En su vida persona, todo está como siempre ha soñado. Muy enamorada de su pareja, Heidi Steinhardt, la actriz ha formado la familia que deseaba con el nacimiento el año pasado de su primer hijo, Igor. Un hecho que pregonaba por las redes sociales y que le hacía estar como loca de contenta.



Ahora, Anabel Alonso nos ha confesado que sí está en sus planes darle un hermanito a su hijo: "El de momento solo dice 'tete' más enfadado, menos enfadado. Ahí estamos, no sé, yo por mí, me gustaría, pero como yo no pongo el cuerpo no decido del todo, pero estoy feliz con Igor, no meto presión, pero sí digo que me gustaría".



Eso sí, la actriz está muy feliz porque está en un momento de su vida que puede disfrutar de su hijo como no lo podría hacer si fuera más joven: "Siempre crees que lo sabes, pero vivirlo es muy distinto y además también a mi edad... tenerlo más años me hace disfrutarlo mucho más, cuando eres más joven te pierdes más cosas. Mi vida gira entorno a él".



En cuanto a las últimas informaciones de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Anabel no se ha querido pronunciar porque no tiene ni idea de lo que ha ocurrido entre ellos: "No me he enterado de nada, vosotros os enteráis de demasiado, yo creo ¡eh!" y es que recordemos que tuvieron un rifirrafe en 'MasterChef'.



Cómo no podía ser de otra manera, Anabel nos ha contado cómo se le pasó confirmar la cita para vacunarse con su tono humorístico: "Me mandaron el sms y cuando me quise dar cuenta se me había caducado, es que los sms no los tengo trabajados". Por último, la actriz nos ha sorprendido cuando nos ha confesado que no ha visto el documental de Rocío Carrasco: "No lo he visto, me llamaron de Telecinco porque en uno de los programas quería preguntas de famosos, pero yo no pude porque no lo he visto. Es que no me da la vida".