AMP.-Siria.- Cierran las urnas en Siria tras una ampliación de 5 horas de la jornada electoral por la alta participación

La ONU recuerda que las elecciones "no forman parte del proceso político" y lamenta que ninguna de las partes "está dispuesta a dar el paso"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Comité Judicial Superior Electoral de Siria ha informado del cierre de urnas en todo el país y del inicio del recuento de votos, tras una ampliación de cinco horas, hasta la medianoche del martes, para que los ciudadanos pudieran depositar su voto ante la gran participación en las urnas que ha tenido la jornada.



En un comunicado recogido por la agencia estatal Sana, el comité ha informado que, a la luz de la gran participación ciudadana en la jornada de votación, y tras hablar con todos los subcomités judiciales, se ha decidido finalmente ampliar la duración de las elecciones durante cinco horas.



Pasadas estas cinco horas, las urnas han cerrado, tras lo que los subcomités de los colegios electorales han iniciado el recuento en presencia de los medios de comunicación y los enviados de los partidos.



El Comité Judicial Superior Electoral ha agradecido, por último, a todos los ciudadanos sirios su "compromiso con la constitución y la ley", tras destacar que no se ha registrado ninguna infracción a lo largo de la jornada en los diferentes centros de votación.



Siria ha acudido este miércoles a las urnas de unas elecciones presidenciales en las que el actual presidente, Bashar al Assad, figura como principal favorito ante la ausencia de figuras de peso de la oposición tras más de diez años de guerra y su eliminación por los filtros legales existentes.



Los otros dos candidatos a la Presidencia son Abdulá Salum Abdulá, del Partido Socialista Unionista (SUP) y Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), un partido opositor autorizado por Damasco.



No obstante, los comicios no se han celebrado en las zonas que no están bajo control del Ejército, principalmente la provincia de Idlib (noroeste), en manos de una serie de grupos rebeldes --entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham (HTS)-- y el noreste de Siria, bajo control de la administración autónoma kurda.



"NO FORMAN PARTE DEL PROCESO POLÍTICO"



El enviado especial de la ONU en Siria, Geir Pedersen, ha informado este miércoles al Consejo de Seguridad que "las elecciones que se están celebrando hoy en Siria no forman parte del proceso político exigido por la resolución 2254" del mismo consejo en 2015.



Además, según ha detallado el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, Pedersen también ha indicado que Naciones Unidas "no está involucrada en las elecciones y no tiene ningún mandato para hacerlo".



Según el enviado especial, las partes en Siria "comprenden bien los contornos de una solución política al conflicto, pero ninguna está dispuesta a dar el primer paso", y de seguir así "Siria se convertirá en otro conflicto prolongado, que durará generaciones", ha advertido.



Sin embargo, ha señalado que "la situación sobre el terreno es relativamente más tranquila que en años anteriores", a pesar de las numerosas catástrofes a las que se enfrenta la nación, donde hay, por otro lado, una "una sensación compartida de que nadie puede dictar el resultado final del conflicto".



También en la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad, el coordinador de ayuda de emergencia, Mark Lowcock, ha lamentado que la ONU no ha podido entregar ayuda a Rukban desde septiembre de 2019, donde tampoco se ha podido llevar a cabo ninguna evaluación.



Asimismo, ha avisado al consejo de que su autorización para la asistencia transfronteriza de la ONU en el noroeste del país "expira en poco más de seis semanas" y si no se prorroga, "se acabarán inmediatamente las entregas transfronterizas directas de la ONU", ha avisado.