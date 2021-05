AMP.- Siria.- Bashar al Assad se impone en las presidenciales de Siria con más del 95% de los votos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha ganado las elecciones presidenciales con el 95,1 por ciento de los votos, según ha anunciado el presidente de la Asamblea Popular, Hamudeh Sabbagh, ha informado la agencia de noticias SANA.



Sabbagh ha detallado que "el candidato Bashar al Assad ha logrado 13.540.860 votos" de los 18.107.109 que se han emitido tanto dentro como fuera del país, lo que supone una participación del 78,64 por ciento.



Los otros dos candidatos a la Presidencia eran Abdulá Salum Abdulá, del Partido Socialista Unionista (SUP) y Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), un partido opositor autorizado por Damasco, cuyos resultados todavía no se han hecho oficiales.



Estos habrían obtenido en la jornada el 3,3 por ciento de los sufragios, lo que supone 470.276 sirios, han votado por Marai, mientras que Abdulá se habría hecho con el 1,5 por ciento de los votos, ya que 213.968 ciudadanos le habrían votado.



Tras la proclamación de la victoria de Al Assad, los sirios han salido a las calles de las principales ciudades del país para celebrarlo. En Homs, Damasco, Alepo, Al Hasakah, Deir Ezzor, Lattakia, entre otras, los ciudadanos han festejado, informa SANA.



Por su parte, Al Assad ha agradecido "a todos los sirios por su alto patriotismo y su notable participación en este evento nacional", después de que se anunciara que había ganado, indicando que ha finalizado el proceso electoral pero "comienza la fase de trabajo", según recoge SANA.



De hecho, el presidente electo ha ahondado en esta idea, remarcando que "a partir de mañana comienza la etapa de trabajo para consolidar la esperanza de construir Siria".



UN VOTACIÓN SIN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL



Con este triunfo, que gran parte de la comunidad internacional ya anunció que no reconocería, Al Assad se mantiene como presidente de Siria desde el año 2000. Los resultados en esta ocasión son superiores a los obtenidos en 2014, cuando se impuso con el 88 por ciento de los sufragios.



Este jueves, la Unión Europea ha anunciado que prolongará durante un año más sus sanciones contra Siria, después de asegurar también que dichos comicios "no cumplen ninguno de los criterios de una votación verdaderamente democrática" y por tanto, "no contribuyen a solucionar el conflicto.



Los Veintisiete han matizado que la colaboración y la ayuda humanitaria queda exenta de las restricciones europeas, algo que, en el contexto del coronavirus, han venido recalcando constantemente. Las sanciones no afectan la entrega de alimentos, medicamentos y equipos médicos.