AMP.- O.Próx.- Blinken aborda con Egipto y Jordania la reconstrucción de Gaza y los "pasos" para "reducir las tensiones"

Egipto recalca ante EEUU su "postura inquebrantable" para lograr una solución "justa" para los palestinos



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos se ha reunido este miércoles con el presidente de Egipto, Adelfatá al Sisi, y el rey de Jordania, Abdalá II, y ha abordado con ambos la necesidad de enviar asistencia humanitaria y reconstruir Gaza, así como los "pasos" a seguir para "reducir las tensiones" en Oriente Próximo en el marco del conflicto palestino-israelí.



En una rueda de prensa desde la capital de Jordania, Ammán, Blinken ha incidido en que el objetivo su viaje a Oriente Próximo, donde se ha reunido también con la Autoridad Palestina y el Gobierno de Israel, ha sido "asegurar el alto el fuego" entre el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



En este sentido, ha asegurado que Estados Unidos no ve esta tregua "como un final", sino "como un comienzo", "algo sobre lo que construir", una cuestión que ha abordado con las autoridades egipcias y jordanas.



"Lo más urgente es la asistencia humanitaria para la población de Gaza, y en particular el agua, el saneamiento, la electricidad. Todos tenemos que unirnos para responder a esas necesidades inmediatas. Más allá de eso, reconstrucción, reconstrucción", ha aseverado el secretario estadounidense.



No obstante, ha ahondado en que en lo que se está trabajando es en "los pasos que todas las partes pueden tomar para reducir las tensiones". "A medida que eso tome forma, creo que podemos ver la posibilidad de que se desarrollen condiciones en las que será más posible avanzar en la perspectiva de dos estados".



En este marco, Blinken ha subrayado "las contribuciones recientes" de Jordania para "ayudar a poner fin al conflicto en Israel", lo que, a su juicio, "demuestra el papel perdurable del reino como fuerza para la paz en la región".



"Jordania es más que un socio estratégico para Estados Unidos. Es un amigo Y los amigos se apoyan unos a otros en tiempos difíciles, y sé que este período pasado ha sido difícil para Jordania, como lo ha sido para muchos de nosotros", ha incidido el jefe de la diplomacia estadounidense, en referencia a la reciente escalada del conflicto palestino-israelí.



Sobre la conversación con el rey Abdalá II, ha explicado que ambos han abordado el "trabajo urgente" que deben realizar "juntos" para "satisfacer las necesidades humanitarias y de reconstrucción en Gaza", así como "asegurar que el pueblo palestino, no Hamás, se beneficie de esta asistencia".



"Discutimos el papel esencial de Jordania como custodio de los lugares sagrados musulmanes y la importancia de preservar el 'status quo' histórico en los lugares sagrados de Jerusalén. Jordania también juega un papel vital en Cisjordania. A medida que Estados Unidos vuelva a comprometerse con el pueblo palestino y vuelva a abrir nuestro consulado en Jerusalén, también tendremos mucho trabajo que hacer juntos", ha añadido el secretario de Estado.



UNA SOLUCIÓN "JUSTA" PARA LOS PALESTINOS



Respecto a los temas abordados en su encuentro en El Cairo con el presidente egipcio y su homólogo en este país, Samé Shukri, Blinken ha destacado su papel "crucial" en las mediaciones para el alto el fuego y ha aseverado que el Gobierno de Al Sisi ha comprometido ya 500 millones de dólares para el esfuerzo de reconstrucción en Gaza.



Por su parte, Al Sisi ha destacado la necesidad de continuar fortaleciendo el diálogo entre los palestinos e israelíes y que sea el Gobierno de Washington quien asuma un papel activo en las negociaciones por una solución al conflicto, aunque contará, ha dicho, con la "cooperación estrecha" de Egipto.



A su vez, ha recalcado "la postura inquebrantable" de Egipto en la búsqueda de una "solución justa y completa" que garantice los derechos del pueblo palestino de acuerdo con los estándares internacionales, informa el diario egipcio 'Al Ahram'.



Sobre el encuentro en El Cairo, Blinken también ha apuntado que se han tratado "las necesidades de agua de Egipto y la importancia de encontrar una solución diplomática a los problemas relacionados con la Gran Represa del Renacimiento de Etiopía que satisfacen las necesidades legítimas de Egipto, Sudán y Etiopía".



Asimismo, ha detallado que ha felicitado a Egipto por "su liderazgo al instar a la legislatura de Libia a mantener el rumbo de las elecciones para diciembre" y ha subrayado la importancia que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorga "a los Derechos Humanos". "Acordamos entablar un diálogo constructivo sobre estos temas en Egipto", ha avanzado.



Por otro lado, ha precisado que en ambas reuniones se han abordado los "puntos críticos" que "contribuyeron a los eventos de las últimas semanas", como los sucesos en la Mezquita de Al Aqsa y la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, así como los desalojos de palestinos que "han estado viviendo en hogares durante décadas, incluso generaciones".



CONCLUSIONES DE LA VISITA



"Nuestras reuniones de hoy en El Cairo y Ammán, de hecho todo este viaje, reflejan una realidad fundamental. Si queremos evitar un retorno a la terrible violencia de las últimas semanas, los países de esta región deben ayudarse y apoyarse mutuamente", ha reiterado Blinken sobre las conversaciones con palestinos, israelíes, egipcios y jordanos.



En este contexto, ha destacado que de estos diálogos ha sacado una cosa "muy clara", que "las aspiraciones de las personas" en cada uno de estos lugares "son notablemente similares". "Quieren seguridad para ellos y sus seres queridos, quieren oportunidad y mayor equidad (...). Quieren que se respeten sus derechos", ha apostillado.



De este modo, ha adelantado que "en los próximos días" consultará "ampliamente con los países del Golfo y otros socios para asegurar que todos contribuyamos a la recuperación, la estabilidad y la reducción de las tensiones".



"A medida que la gente de esta región tome decisiones difíciles y trabaje duro para alcanzar estos objetivos, Estados Unidos los apoyará", ha sentenciado.



Según ha recordado Blinken, Estados Unidos está en el proceso de proporcionar más de 360 millones de dólares de asistencia al pueblo palestino, si bien "más allá de eso" tiene la "intención" de proporcionar alrededor de 75 millones en asistencia adicional para el desarrollo y la economía durante el próximo año en Cisjordania y Gaza.



La visita de Blinken a El Cairo y Ammán forma parte de la gira por Oriente Próximo que está realizando estos días y que ya le ha llevado a reunirse en Israel con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.