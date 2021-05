AMP.- Malí.- La junta militar asegura que liberará al presidente y el primer ministro de Malí "gradualmente"

28-09-2020 Moctar Ouane, primer ministro del Gobierno de transición de Malí. POLITICA MALÍ INTERNACIONAL GOBIERNO DE MALÍ



El Consejo de Seguridad califica de "inaceptable" un "cambio de liderazgo de transición" y pide la liberación de Ndaw y Ouane



Una delegación de la CEDEAO, acompañada por representantes de Naciones Unidas, se ha reunido con Ndaw y Ouane



EEUU suspende toda la asistencia a las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Malí y considerará medidas contra los militares



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La junta militar de Malí ha asegurado que el presidente y el primer ministro de transición de Malí, Bah Ndaw y Moctar Ouane, respectivamente, serán liberados "gradualmente" tras haber sido detenidos el pasado lunes.



Así lo ha indicado el comandante Baba Cisse, asesor del vicepresidente y antiguo líder de la junta militar, Assimi Goita, en una rueda de prensa, compartida por el portal Malijet, en la que, no obstante, no ha puesto fecha a la liberación de Ndaw y Ouane, así como de otras autoridades que también fueron arrestadas el lunes.



"Luego de la renuncia del presidente y del primer ministro --han presentado su dimisión este miércoles--, los detenidos recuperarán su libertad, esto se hará gradualmente por obvias razones de seguridad", ha precisado Cisse al respecto.



En su intervención, Cisse ha señalado a "profundas diferencias tanto de forma como de fondo" sobre el funcionamiento de la transición y "obstáculos" a los que, a juicio de los militares, se habría entregado el presidente, entre ellos su "oposición a la detención de ciertos dignatarios involucrados en mala gestión financiera".



Cisse ha defendido la necesidad de la renuncia del primer ministro y el presidente, la cual se ha producido en presencia del mediador de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para Malí, Goodluck Jonathan, y ha indicado que el vicepresidente de la transición "ha hecho todo lo posible para no llegar a esto", pero había que "defender" el país "en materia de seguridad y defensa".



En este contexto, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, Stéphane Dujarric, ha informado de que la delegación de la CEDEAO, acompañada por representantes de Naciones Unidas, ha podido reunirse con Ndaw y Ouane.



"Es crucial que recuperen su libertad de movimiento lo antes posible", ha indicado Dujarric en una rueda de prensa, en la que ha avanzado que se había "observado" que había intención por parte de los militares de "permitirles recuperar su libertad".



"Queremos ver un rápido retorno a esa transición, y es importante señalar que todo esto podría tener un impacto muy negativo en la implementación del proceso de paz", ha advertido.



REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD



Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este miércoles "enérgicamente" las detenciones y ha reclamado la "liberación segura, inmediata e incondicional de todos los funcionarios arrestados".



El Consejo de Seguridad ha emitido una declaración, compartida por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), en la que también han instado a los elementos de las fuerzas de Defensa y Seguridad malienses "a regresar a sus cuarteles sin demora".



Asimismo, ha reiterado su apoyo a la transición liderada por civiles en Malí y "su reanudación inmediata", al tiempo que han demandado a todas las partes interesadas del país "que den prioridad a generar confianza, entablar un diálogo y estar dispuestos a comprometerse para lograr estos objetivos".



"Un cambio de liderazgo de transición por la fuerza, mediante renuncias forzadas, es inaceptable", ha manifestado el consejo, en referencia a la dimisión presentada por el primer ministro y el presidente.



Por último, ha subrayado el "riesgo de impacto negativo" de los últimos acontecimiento en los "esfuerzos en curso para combatir el terrorismo, implementar el Acuerdo de Paz y Reconciliación y estabilizar el país".



SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA EN SEGURIDAD A MALÍ



Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha condenado la detención de los líderes del transición de Malí y ha explicado que Washington trabaja "estrechamente" con el comité de seguimiento de transición local y otros actores internacionales por la liberación "inmediata e incondicional" de los arrestados.



"Un gobierno democrático liderado por civiles presenta la mejor oportunidad para lograr la seguridad y la prosperidad en Malí y en la región del Sahel en general. El compromiso del Gobierno de transición de Malí con una transición liderada por civiles y elecciones democráticas en 2022 sentó las bases para el compromiso continuo con socios internacionales para promover la democracia, los Derechos Humanos, la paz y los esfuerzos de seguridad", ha recordado.



Así, ha lamentado, en un comunicado, que "los hechos del 24 de mayo pusieron en riesgo ese avance".



"Tras el golpe de estado de agosto de 2020 en Malí, Estados Unidos restringió la asistencia al Gobierno de Malí de conformidad con las disposiciones de las leyes de asignaciones anuales. Ahora estamos suspendiendo toda la asistencia de seguridad que beneficia a las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Malí que habíamos continuado anteriormente de conformidad con las autoridades disponibles", ha avisado.



Además, ha añadido que Estados Unidos "considerará medidas específicas contra los líderes políticos y militares que impiden la transición liderada por civiles de Malí hacia la gobernanza democrática"



Mientras medios malienses señalan que Goita se haría con el cargo de presidente de transición, a pesar de que la 'hoja de ruta' aprobada para este proceso excluía dicha posibilidad, y que se nombrará a otra persona para el puesto de primer ministro, que estará encargado de conformar el nuevo Ejecutivo, la confusión y falsa información circulan por el país.



El Ministerio de Seguridad y Protección Civil ha tenido que desmentir una información que circulaba sobre un supuesto toque de queda y cierre de fronteras. En un comunicado, la cartera ha negado estas informaciones que, como ha señalado, buscan generar "desorden" y una "situación de pánico general", informa la emisora Studio Tamani.



CRISIS



El desencadenante de la nueva crisis fue la reciente dimisión de Ouane en medio de nuevas protestas opositoras, tras lo que Ndaw le volvió a nombrar para el cargo, y el lunes desveló la composición del nuevo Gobierno, con militares en las principales carteras pero sin importantes figuras de la junta en el seno del Ejecutivo.



Así, Goita sostuvo el martes tras anunciar el cese de ambos políticos que el anuncio del nuevo Ejecutivo supone "una voluntad manifiesta del presidente de transición y del primer ministro de ir hacia una violación de la hoja de transición, contrariamente al juramento que hicieron durante su investidura del 25 de septiembre de 2020".



Goita hizo sin embargo hincapié en que "el proceso de transición sigue su curso normal y las elecciones previstas se celebrarán en 2022", si bien su golpe de mano revela nuevamente la importancia de los militares en el proceso, a pesar de estar encabezado por figuras civiles.