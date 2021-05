Alex Márquez reconoce que su "primera vez en Mugello" será difícil"

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Scarperia (Italia), 27 may (EFE).- El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) ha reconocido que su "primera vez en el circuito de Mugello con una MotoGP será difícil", en alusión a la disputa este fin de semana en este escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP.

"Mugello es una pista difícil y será mi primera vez allí con una moto de MotoGP, así que será un fin de semana muy importante para ver lo competitivos que podemos ser en una pista en la que no he probado con estas motos", explica el pequeño de la saga Márquez.

En cualquier caso Alex Márquez dijo estar con ganas de "disfrutar de las dos Arrabbiatas, de la Casanova Savelli y de todas esas bonitas curvas, y deseando volver a estar con el equipo y trabajar con ellos".

Alex Márquez, decimocuarto en la clasificación provisional del mundial y sexto en el pasado Gran Premio de Francia, recordó que viene de "un buen resultado en Le Mans, así que ahora lo principal es subirme a la moto en seco, volver a sentir la moto en la mano y tener el ciento por ciento de confianza para manejar la moto y disfrutarla. Este es el principal objetivo".