Acondicionan vacunación para trabajadores de maquiladoras en norte de México

Personal de salud vacuna hoy contra la covid-19, a trabajadores de maquiladoras en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 26 may (EFE).- Miles de empleados, de entre los 50 y 59 años, que trabajan en las maquiladoras ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con Estados Unidos, son trasladados en autobuses desde sus centros de trabajo hasta los puntos de vacunación de la ciudad, donde son inoculados sin bajar de los vehículos.

Esta estrategia, que comenzó el pasado lunes, se adoptó para disminuir el número de vehículos e inmunizar a más personas en los puestos de vacunación donde se aplica la vacuna de Pfizer-BioNTech.

En uno de ellos, llamado "El Punto", precisamente se adaptó un carril para que los autobuses que vienen de las maquiladoras y que tienen capacidad para 20 personas no pierdan tiempo.

"Son unos 75.000 trabajadores de la industria maquiladora, que fueron enlistados y hasta ahora hay un gran avance en este proceso de vacunación", dijo este miércoles a Efe la presidenta de la Index, que integra decenas de industrias maquiladoras, en Ciudad Juárez.

Recordó que el sector maquilador "ha sufrido grandes pérdidas por esta emergencia sanitaria. En los primeros dos meses, al ser considerados una actividad no esencial, hubo un cierre casi total y se tuvo que seguir pagando nómina y cubrir los gastos".

Además, el sector maquilador fue uno de los principales focos de infección en los primeros meses de emergencia sanitaria en Ciudad Juárez.

Incluso, se realizaron manifestaciones por parte de empleados que no querían seguir trabajando en las empresas, ya que argumentaban que no contaban con las condiciones adecuadas para trabajar y se reportaban decenas de contagios en el interior de las empresas.

La representante de Index, organización que registró previamente a todo el personal para su vacunación, expuso que durante el cierre del sector hubo un déficit de hasta 60 millones de dólares en la industria.

En Ciudad Juárez, el sector genera 325.000 empleos directos y, en este sentido, dijo que existe esperanza de avanzar, de operar de forma normal conforme avance la vacunación.

"Hemos adecuado las instalaciones de las empresas para que haya sana distancia, protección del personal con caretas y lentes, en los cierres se ha promovido el quedarse en casa y no se han realizado eventos masivos dentro de las compañías. Estos protocolos van a continuar hasta que salgamos adelante", mencionó.

Además, señaló que es importante mantener la comunicación con el sector de la salud, al tiempo que apuntó que "es vital" que el personal esté protegido contra el coronavirus.

En la emergencia sanitaria se han registrado 31.614 casos y 3.350 defunciones por la covid-19 en Ciudad Juárez, mientras que a nivel nacional México acumula 222.232 decesos y 2.402.722 casos.