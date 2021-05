Acevedo dice que Santos tiene una plantilla joven con ganas de trascender

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, controla el balón en una jugada. EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Torreón (México), 26 may (EFE).- El guardameta Carlos Acevedo, del Santos Laguna, afirmó este miércoles que su equipo cuenta con una plantilla joven con ganas de trascender, lo que lo hace peligroso para la final del fútbol mexicano ante el Cruz Azul.

"Sabemos que somos un equipo joven no con tanta experiencia, pero sí con deseos de trascender no sólo para la final sino para el futuro cercano", explicó en rueda de prensa.

A partir de este jueves el Santos Laguna, la plantilla más joven del balompié mexicano con 25.1 años en promedio, se enfrenta al Cruz Azul, con una media de edad 27.9 años, en la final del torneo Clausura 2021.

"Santos tiene su calidad de jugadores, sus deseos de trascender. Será una final linda, lo tomo como una gran fiesta para el fútbol mexicano", añadió el oriundo de Torreón.

El portero señaló que el Santos deberá aprovechar su calidad de local en el partido de ida de la final que será este jueves en el estadio TSM para conseguir la ventaja suficiente que le permita llegar con fuerza a la vuelta, que se jugará en casa del Cruz Azul, el estadio Azteca, el domingo.

"Nos hemos hecho fuertes de local, esa será la intención del equipo, salir a proponer, hacer un buen partido de ida, pero es una serie de 180 minutos", expresó.

Acevedo reconoció que el favorito para ganar la final es el Cruz Azul, que buscará en la serie por el título terminar con una racha de más de 23 años sin ganar un campeonato de Liga.

"Hay que ser conscientes de que el Cruz Azul fue líder de la clasificación, eso les hace tomar un rol de favorito, pero es una final y todo puede suceder", comentó.

Acevedo espera que ganar la final del Clausura le ayude a conseguir el objetivo de convertirse en uno de los porteros referentes de México.

"Carlos Acevedo tiene muchos sueños, metas y objetivos que quiere lograr, como ser un referente del club, ser también algún referente de la portería mexicana. Solo tengo que trabajar, seguir siendo cómo soy, con mucha humildad para lograrlo", finalizó.