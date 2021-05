7 de cada 10 celíacos no saben que lo son. Una alimentación sin gluten, clave para una buena calidad de vida

06-11-2018 Una dieta 100% sin gluten es la manera de garantizar el bienestar en la salud de las personas celíacas. Con motivo del Día Nacional del Celíaco, la FACE alerta sobre los riesgos del infradiagnóstico y reclama estrategias para detectar la enfermedad en la atención primaria La democratización en el mercado de los alimentos sin gluten en los últimos años, con un amplio abanico de calidad y a un precio asequible, gran paso adelante para normalizar la celiaquía MADRID, 27 (CHANCE) Este jueves 27 de mayo se celebra el Día Nacional del Celíaco. Una enfermedad que afecta a medio millón de españoles, un 1% de la población de nuestro país cuyo bienestar depende de la adopción de una dieta de alimentos 100% Sin Gluten para asegurar una buena calidad de vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR PASTAS GALLO



Este jueves 27 de mayo se celebra el Día Nacional del Celíaco. Una enfermedad que afecta a medio millón de españoles, un 1% de la población de nuestro país cuyo bienestar depende de la adopción de una dieta de alimentos 100% Sin Gluten para asegurar una buena calidad de vida.



Sin embargo, y aunque parezca un dato llamativo, 7 de cada 10 celíacos, un 75% del total, no saben que lo son por falta de un diagnóstico. Ante esta realidad, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) considera imprescindible el diseño de estrategias de salud en los niveles de atención primaria para combatir el infradiagnóstico del que es objeto esta enfermedad que afecta a más personas de las que pensamos.



Y es que asociamos la celiaquía a problemas intestinales como la hinchazon en la barriga, el dolor, las náuseas o la inflamación, pero en ocasiones esta enfermedad no presenta ningún síntoma intestinal, de ahí las dificultades que plantea la detección de la enfermedad.



Según Aarón Santana, presidente de la FACE, "nos encontramos con personas que no tienen ninguna reacción a la ingesta del gluten pero que experimentan otros síntomas que no son intestinales, y para los que se requiere un protocolo específico que permita llegar a un diagnóstico más temprano, para evitar un mayor daño intestinal y el desarrollo de enfermedades asociadas".



A pesar de que se ha avanzado en este aspecto de forma importante durante los últimos años, la FACE considera necesario dar un paso más para garantizar, además del diagnóstico de la celiaquía, mecanismos de seguimiento para controlar que los pacientes cumplen una dieta 100% sin gluten, así como estudios para determinar la evolución de la calidad de vida vinculada al seguimiento o no de la dieta correcta.



Democratización del mercado Sin Gluten



Hasta la fecha, una dieta libre de gluten es la clave para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, un hecho que es posible gracias a la evolución y democratización que ha experimentado el mercado de los alimentos Sin Gluten, con una oferta amplia, de calidad y asequible para todos los bolsillos.



No hace tantos años, tener una intolerancia alimentaria al gluten suponía muchos inconvenientes en cuanto a contar con una variedad suficiente que permitieran una alimentación diversa y equilibrada, sin renunciar al placer de comer sabroso y nutritivo.



Uno de los segmentos en que esta democratización ha evolucionado de forma más relevante es el de la pasta. Desde Pastas Gallo, líder del mercado de la pasta seca en España, confirman esta realidad a la vez que atribuyen este hecho al compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas celíacas, contribuyendo a normalizar al colectivo y a asegurar sus derechos y necesidades en lo que concierne al acceso a productos sin gluten para una alimentación variada y equilibrada.



Pastas Gallo fue la primera marca en España que ayudó a normalizar la compra de productos sin gluten - pasta, harinas y salsas - en los lineales de supermercados y grandes superficies evitando la búsqueda de productos en establecimientos especializados, y con unos precios asequibles, y actualmente cuentan con 17 líneas de producto distintas que facilitan un amplio abanico para una alimentación variada y de calidad.



Desde finales de 2015, la fábrica de Esparreguera del Grupo Gallo se ha convertido en la primera del país en producir de manera exclusiva pasta sin gluten: "la compañía reconvirtió y adaptó las instalaciones para la fabricación sin gluten con la finalidad de garantizar que cualquier producto que salga de ellas esté libre de gluten", explica la directora de la planta barcelonesa, Ester Tort. Además, "los controles a los que se somete a los proveedores garantizan que las materias que nos suministran estén completamente libres de gluten puesto que ninguno de ellos trabaja con materias que puedan tener contaminación cruzada", añade la responsable de la producción Sin Gluten de la compañía.



Todos los productos sin gluten se elaboran bajo estrictos controles que le permiten la certificación Sistema de Licencia Europeo (ELS) o "Espiga Barrada", símbolo internacionalmente reconocido por la confianza que aporta a los consumidores de productos sin gluten, otorgado por la misma FACE.