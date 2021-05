3-1. Barcelona gana el Grupo C de la mano de Damián Díaz

Damián Díaz, volante del Barcelona, celebra luego de anotar un gol contra Santos durante un partido del grupo C por la Copa Libertadores hoy, en el estadio Monumental Banco Pichincha in Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin/Pool

Guayaquil (Ecuador), 26 may (EFE).- Un doblete del argentino naturalizado ecuatoriano Damián Díaz contribuyó para que el Barcelona de Ecuador cierre en el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores, tras el triunfo de este miércoles por 3-1 sobre el Santos de Brasil, que lo dejó a la espera de conocer a su rival en los octavos de final del torneo.

Además de los dos goles, a los minutos 15 y 47, Díaz se convirtió nuevamente en la principal figura de Barcelona, que cerró cifras con el tanto del centrocampista Jeancarlos Montaño, al minuto 77.

La superioridad futbolística del cuadro ecuatoriano volvió a manifestarse sobre Santos, al que derrotó en el partido de ida por 2-0 en Brasil y, fruto de la campaña cumplida terminó este miércoles como primero del Grupo C con 13 puntos.

Barcelona salió al partido ya clasificado para los octavos de final, pero el propósito del equipo que comanda el técnico argentino Fabián Bustos, era cerrar en el primer puesto, por lo que presentó a todas sus figuras.

Los ecuatorianos esperaron hasta el minuto 15 para ponerse en ventaja, tras un veloz contraataque del defensa izquierdo Leonel Quiñónez, metió un pase letal, incontrolable para los defensas y el portero para el cierre perfecto por el otro extremo del centrocampista Díaz, que con toque preciso y rasante anotó.

Tras el gol, Barcelona pasó a controlar las acciones, a trabajar el partido sobre el área contraria, ahogando al rival en sus intenciones por salir al ataque, con toques de balón en forma sucesiva y precisa comandado por el capitán Díaz.

Cada ataque barcelonista engendró peligro sobre el arco brasileño, por los movimientos y sincronización de sus delanteros que terminaron creando fisuras en el sistema defensivo santista, pero les faltó precisión en el remate final.

Damián Díaz, sin necesidad de efectuar un rechazo forzado, terminó pasando el balón al contrario, al atacante Lucas Braga, que aprovechó los espacios defensivos, enfiló violento remate, el rechazo del portero Javier Burrai quedó en poder del goleador Kaio Jorge, que a placer y desde corta distancia alcanzó el empate.

El gol motivó a los jugadores de Santos que salieron al segundo tiempo con más decisión al ataque, creando dificultades al sistema local.

Sin embargo, Barcelona con tres toques destrozó las intenciones defensivas del visitante, se juntaron Díaz y el atacante estadounidense-argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, que se corrió por el costado derecho y desde el fondo de la cancha dio un pase retrasado para la llegada precisa y el remate categórico para el segundo tanto de Díaz.