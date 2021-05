2-0. Nacional cumple, pero debe conformarse con ir a la Copa Sudamericana

Jugadores de Nacional celebran un gol de Gonzalo Bergessio hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Club Nacional y Argentinos Juniors en el estadio Gran Parque Central en Montevideo (Uruguay). EFE/Mariana Greif POOL

Montevideo, 27 may (EFE).- Con una enorme actuación del joven Brian Ocampo, el Nacional de Uruguay venció este miércoles al Argentinos Juniors por 2-0 y finalizó tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores, por lo que se clasificó a los octavos de final de la Sudamericana.

El atacante asistió a Gonzalo Bergessio para que este anotara el primer tanto y luego convirtió el segundo con un gran remate desde afuera del área.

Con la idea clara de que debía ganar y esperar por lo que sucediera en San Carlos de Apoquindo, el tricolor aprovechó su condición de local para tratar de llevarse puesto a su rival.

Sin embargo, cuando todavía no había podido tirar a portería, las malas noticias llegaron desde lejos con el 1-0 parcial de la Universidad Católica frente al Atlético Nacional de Colombia, resultado que lo dejaba sin opciones de avanzar a la próxima ronda del máximo torneo continental.

En un muy entretenido primer tiempo, el local tuvo las opciones más claras y fue la falta de puntería lo que hizo que los dirigidos por Alejandro Cappuccio pudieran festejar temprano.

A los 21 minutos, Leandro Fernández quedó mano a mano con el portero Lucas Chávez, quien desactivó la bomba con una gran respuesta y dejó a todos los presentes agarrándose la cabeza.

El delantero argentino del Nacional no se dio por vencido y volvió a probar instantes después con cabezazo que se perdió a centímetros del vertical izquierdo.

A falta de diez minutos para el final de la primera parte, el visitante se aproximó con un potente disparo de Javier Cabrera, pero Sergio Rochet bajó la persiana y mantuvo la igualdad.

Del otro lado, Ocampo probó con un tiro libre que tocó la red del lado que no suma.

En el segundo tiempo, luego de que Gabriel Milito moviera el banco de suplentes, el Argentinos Juniors se lanzó nuevamente al ataque y complicó a la defensa rival en un par de oportunidades.

Sin embargo, el buen partido de Ocampo volcó el juego para el otro lado y dejó sin opciones a la visita.

A los 73 minutos, el atacante encabezó un contragolpe, encontró desmarcado al goleador Bergessio y lo asistió de gran manera para que el argentino hiciera el 1-0.

Pese a esto, la ilusión del Nacional de avanzar en la Libertadores se derrumbó instantes después cuando la Universidad Católica sacó dos goles de ventaja en Chile.

Ya con Andrés D'Alessandro en el campo de juego, el Nacional encontró el segundo tanto a los 84 cuando Ocampo concluyó con un disparo de volea una jugada iniciada por el veterano argentino.

De esta forma, los tricolores ganaron por 2-0 y sellaron su boleto a la Sudamericana, mientras que los visitantes jugarán los octavos de Libertadores junto a la Universidad Católica.