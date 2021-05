141-129. Mitchell y los Jazz pueden con los 47 puntos de Morant y empatan la serie

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Salt Lake City (EE.UU.), 26 may (EFE).- El escolta estrella Donovan Mitchell volvió por la puerta grande como titular de los Utah Jazz al conseguir 25 puntos y encabezar el ataque balanceado que los guió al triunfo de 141-129 ante los Memphis Grizzlies en el segundo partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste que ahora está empatada (1-1) al mejor de siete.

Aunque Mitchell, que anotó 5 de 10 intentos de triples, le tocó tener limitación de minutos al volver de una lesión, en los 26 minutos que estuvo en la pista fue el revulsivo ofensivo que los Jazz necesitaron para recuperar su condición de equipo con la mejor marca de la liga durante la temporada regular.

Junto a Mitchell, el base Mike Conley, exjugador franquicia de los Grizzlies, se encargó de dirigir el ataque al conseguir un doble-doble de 20 puntos, incluidos tres triples de cinco intentos, 15 asistencias -su mejor marca como profesional- y cuatro rebotes.

Mientras que el pívot francés Rudy Gobert se encargaba de liderar el juego interior con otro doble-doble de 21 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones.

El alero croata Bojan Bogdanovic llegó a los 18 puntos, a pesar que no tuvo su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro al fallar 5 de los 6 tiros que hizo.

Pero el ala-pívot Royce O'Neale si la tuvo y respondió con 14 tantos después de anotar 4 de 6 intentos de triples, capturó ocho rebotes y repartió tres asistencias.

De nuevo, el base Jordan Clarkson, ganador del premio de Sexto Jugador, respondió en la misma línea con una aportación de 16 puntos y seis rebotes.

El alero australiano Joe Ingles, que también salió del banquillo, mantuvo su condición de gran jugador de equipo y logró otros 14 puntos para cerrar la lista de los siete jugadores del Jazz que tuvieron números de dos dígitos y acabaron con un 54 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 49% de triples (19-39).

La gran labor de equipo de los Jazz hizo posible que se quedasen con la victoria y pudiesen superar otra actuación individual brillante del base Ja Morant, de los Grizzlies, que acabó con 47 puntos tras anotar 15 de 26 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y 15 de 20 desde la línea de personal, además de repartir siete asistencias y capturar cuatro rebotes.

Morant rompió el récord de anotación de playoffs de Memphis de Conley y se convirtió en el primer jugador en anotar hasta 71 puntos en los dos primeros partidos de playoffs de su carrera desde que la NBL se fusionó con la BAA para crear la NBA antes de la temporada 1949-50.

Dos mates de Gobert en pick-and-rolls impulsaron una carrera de 10-0 que sirvió de puente entre el tercer y cuarto periodo y le dio al Jazz una ventaja de 110-97 luego de una jugada de tres puntos de Mitchell, que sería decisiva.

El alero Dillon Brooks, quien anotó 23 puntos, también hizo un mate que puso a los Grizzlies dentro de 121-112 con 7:06 minutos por jugar, pero Memphis no pudo detener el ataque multifacético de Utah, que anotó al menos 36 puntos en tres de los cuatro períodos.

Los hombres altos de los Grizzlies, el pívot lituano Jonas Valanciunas aportó 18 puntos con seis rebotes y el ala-pívot Jaren Jackson Jr. llegó a los 16 y también capturó tres balones bajo los aros.

Mitchell estaba listo para jugar el domingo, pero el personal médico del Jazz lo sacó de la alineación horas antes del partido, frustrando a la estrella de Utah que se perdió 17 encuentros por un esguince de tobillo.

La ira de Mitchell hervía a fuego lento mientras veía al Jazz dejar caer el primer partido ante los jóvenes y revalorizados Grizzlies.

Finalmente se reunió con sus compañeros de equipo y se aseguró de que supieran que no era su decisión sentarse y que quería estar en el campo.

El lunes, Mitchell proclamó que iba a jugar en el segundo partido, sin importar qué, y el equipo estuvo de acuerdo. Intentó recuperar el tiempo perdido, anotando 12 puntos con tres triples en sus primeros ocho minutos.

Como lo hizo en el primer partido, Brooks dio un gran impulso a los Grizzlies una vez que se alivió un poco de los problemas de faltas.

Brooks y Morant consiguieron buenas penetraciones a canasta cuando Memphis hizo 17 de 20 tiros de campo para comenzar el tercer cuarto, recortando la ventaja a 93-91 con un triple del base reserva De'Antony Melton.

Los Grizzlies anotaron 43 puntos en el tercero periodo, un récord de la franquicia, con un 67% de acierto en los tiros de campo, liderados por los 13 de Morant.

Pero al final la agresividad en el ataque de los Jazz fue lo que hizo la diferencia en el marcador a favor de los Jazz, que viajarán hasta Memphis, donde se jugará el tercer partido, el domingo 30 de mayo en el FedExForum, el campo de los Grizzies.

Clarkson recibió el premio al Sexto Hombre del Año antes del partido.EFE

