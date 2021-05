1-0. Stroman y Mets blanquean a Rockies en primer partido de doble cartelera

El pitcher de los Mets, Marcus Stroman, lanza una bola durante la primera entrada del partido entre los Rockies de Colorado y los Mets de Nueva York, disputado este jueves en el estadio Citi Field de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Justin Lane

Nueva York, 27 may (EFE).- El abridor Marcus Stroman puso fin a una racha de seis aperturas sin victorias, con una labor de tres imparables cedidos en seis entradas que lo dejaron al frente de la blanqueada por 1-0 de los Mets de Nueva York a los Rockies de Colorado en el primer partido de una doble cartelera.

El segunda base venezolano José Peraza se encargó de poner el bate oportuno al pegar cuadrangular solitario al comienzo de la tercera entrada y los Mets ganaron su segundo partido consecutivo sobre Colorado.

Los Rockies cayeron a 3-19 con ocho derrotas por blanqueada en la carretera, un fuerte contraste con su récord de 16-12 en su campo del Coors Field, de Denver, a 1,650 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, donde han anotado en todos los partidos.

Stroman (4-4) había tenido marca de 0-4 desde que ganó en Denver el pasado 18 de abril. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas, lo que le permitió bajar su efectividad a 2.47.

El abridor de los Mets lanzó al menos seis entradas por cuarta apertura consecutiva y séptima en esta temporada.

Ganador del Guante de Oro de la Liga Americana en 2017, se ayudó a sí mismo en la quinta entrada, cuando corrió para lanzar un toque en la línea de tercera base y sacar a Garrett Hampson por un paso.

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz consiguió tres outs seguidos para permanecer perfecto en nueve oportunidades de salvamento. Bajo las reglas de la pandemia, cada partido de las dobles carteleras se disputa a siete entradas.

El lanzador Joey Lucchesi (1-3) será el abridor con los Mets y el venezolano Antonio Senzatela (1-4) lo hará con los Rockies en el segundo partido que van a disputar estar noche en el mismo escenario del Citi Fields, de Flushing Meadows (Nueva York).

Antes de la doble cartelera, el piloto de los Mets, el dominicano Luis Rojas, anunció que el regreso del diestro Noah Syndergaard de la cirugía de Tommy John se retrasará más allá de junio.

Sundergaard, que se rehabilitó de la operación el 26 de marzo del año pasado, tuvo una resonancia magnética que reveló inflamación del codo derecho y le dijeron que no lanzara durante seis semanas.

A Nueva York también le falta al derecho venezolano Carlos Carrasco, que estuvo fuera hasta finales de junio o principios de julio por una distensión en el tendón de la corva derecho que lo ha mantenido fuera desde el entrenamiento de primavera.

El jonrón de Peraza, en un slider en el primer lanzamiento, fue uno de los únicos tres imparables de los Mets ante el venezolano Germán Márquez (3-5), quien ponchó a ocho, dio una base por bolas y necesitó solo 62 lanzamientos para su tercer partido completo en 117 Grandes Ligas.

Pero no tuvo el bate oportuno que recibió Stroman y ahí estuvo la causa de su derrota.

Márquez lanzó dos imparables en un juego completo de siete entradas que venció a los Mets 7-2 el pasado 17 de abril y lanzó una blanqueada de un hit en nueve entradas en San Francisco el 14 de abril de 2019.

El abridor venezolano también conectó un sencillo en el quinto para el segundo hit de Colorado en busca de ayudar su causa.

El antesalista Ryan McMahon tenía una base única y robada para los Rockies.