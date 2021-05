0-3. San Lorenzo golea a Huachipato y acaba con su ilusión copera

Nicolás Fernández de San Lorenzo celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Huachipato y San Lorenzo en el estadio Sausalito en Viña del Mar (Chile). EFE/Esteban Garay

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- Con doblete del delantero Nicolás Fernández, el argentino San Lorenzo acabó con la ilusión del chileno Huachipato de clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana, tras imponerse este miércoles como visitante por 0-3 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El conjunto acerero se mostró desorientado desde el primer minuto y le costó caro: un balón perdido en el área dio en el delantero Nicolás Fernández que abrió el marcador a los 10 de partido.

En adelante, si bien los locales mantuvieron la posesión con un 70 % en la primera mitad, no fueron profundos en el ataque y no registraron remates al arco.

A los 32 minutos, Nicolás Fernández amplió la ventaja tras ganar una diagonal y conectar un centro desde la izquierda que dejó sin posibilidad de reacción al guardametas de Huachipato Gabriel Castellón.

Los dirigidos por Juan José Luvera se fueron golpeados al camerino e iniciaron el complemento con mayor intensidad en la marca, sin embargo, a los 53 minutos un zurdazo potente pegado al palo del volante Luis Sequeira le puso la lápida a los locales que no lograban encontrarse con su fútbol.

Por su parte, los pupilos de Luis Romagnoli se pararon ordenados y efectivos en la cancha desde el primer momento, con buena recuperación y rápidos para elaborar ataques.

El libreto fue claro: mucha contención y cierre de espacios ante Huachipato, apostando a contraofensivas que hicieron daño cada vez que se generaron aunque solo tuvieron un 31 % de la posesión del esférico.

De esta forma, San Lorenzo cerró su paso por la Copa Sudamericana, ubicándose en la tercera posición del Grupo A con siete unidades.

Huachipato, en tanto, remató segundo en la zona con ocho puntos en las seis fechas disputadas y se despidió del torneo.