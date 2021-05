0-0. Rosario Central empató con el 12 de Octubre y selló su clasificación

En la imagen, Cristian 'Kily' González, director técnico de Rosario Central. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Rosario Central empató sin goles con el 12 de Octubre paraguayo este miércoles en un resultado que le garantizó su primer lugar en el Grupo A de la Copa Sudamericana y su pasaporte a los octavos de final.

Los rosarinos finalizaron líderes con once puntos, superando al Huachipato chileno que terminó con ocho unidades, el San Lorenzo también argentino que sumó siete y el 12 de Octubre paraguayo que finalizó con seis.

Los dirigidos por el excentrocampista Cristian 'Kily' González tuvieron un arranque sin explosividad en ofensiva ante un rival paraguayo que tuvo una gran oportunidad en los pies de Richard Salinas que se fue cerca.

El Canalla tardó en despertarse y sobre el minuto 12 tuvo su primera gran opción con una jugada individual de Emiliano Vecchio, que probó desde media distancia y su disparo se fue por encima del travesaño.

Tuvo que pasar gran parte de la primera etapa hasta el minuto 37 cuando Emmanuel Ojeda volvió a probar desde lejos con un disparo que exigió la respuesta de Mauro Cardozo.

Sobre el final de esta primera etapa Rosario Central tuvo su mejor oportunidad para abrir el marcador con una jugada de Luciano Ferreyra, que controló el balón en el área y en el mismo movimiento sacó un remate que Cardozo controló en dos tiempos.

En la segunda etapa siguió la misma dinámica con dominio de Rosario Central, que en el minuto 49 tras una asistencia de Vecchio terminó la jugada con una definición de Marco Ruben que volvió a destacar la actuación del portero visitante.

Marco Ruben volvió a tener una oportunidad cuatro minutos después que volvió a llamar a Cardozo para despejar con la rodilla.

Sobre el final, 12 de Octubre intentó acelerar pero no pudo inquietar a la portería defendida por Jorge Broun para terminar sellando un empate que le permitió a Rosario Central avanzar a los octavos de final de esta edición de la Copa Sudamericana.