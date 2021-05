0-0. Inter empata, pasa como primero de grupo a octavos y despide al Always

Carlos Palacios (i), delantero de Internacional, disputa hoy el balón con Carlos Lampe, arquero de Always Ready, durante un partido por el grupo B de la Copa Libertadores en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre (Brasil). EFE/ Silvio Ávila /POOL

Sao Paulo, 26 may (EFE).- El Internacional brasileño cedió este miércoles un empate 0-0 con Always Ready que le sirvió para clasificarse a los octavos de la Copa Libertadores como primero del grupo B y eliminar al equipo de boliviano del torneo.

El cuadro dirigido por el español Miguel Ángel Ramírez maniató al conjunto albirrojo en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, pero fue incapaz de transformar sus numerosas oportunidades en goles.

El joven atacante chileno Carlos Palacios fue el mejor de los colorados, aunque estuvo algo errático en los metros finales. El delantero peruano Paolo Guerrero entró desde el banquillo en el minuto 76 sin mayores consecuencias.

El punto conseguido ante los bolivianos y la abultada derrota del Deportivo Táchira venezolano por 6-2 ante el Olimpia paraguayo en Asunción fueron suficientes para que el Inter terminara líder de su grupo, con 10 puntos.

A octavos del torneo de clubes de fútbol más prestigioso de América le acompañará, el Olimpia, que acabó con 9 puntos, los mismos que Táchira, pero con mejor saldo de goles.

El Táchira tendrá que conformarse con pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el Always se despide con siete puntos y ningún premio.

El Inter empezó muy sólido ante un equipo boliviano muy frágil que tuvo en el portero Carlos Lampe a su mejor hombre con varias atajadas de mucho mérito.

En el primer cuarto de hora los brasileños acumularon tres ocasiones muy claras. La primera en las botas del lateral argentino Saravia que desbarató Lampe.

El portero internacional boliviano también brilló para bloquear un disparo de Thiago Galhardo, que poco después mandó un cabezazo por encima del arco.

En el Inter, Palacios, de 20 años, estuvo muy activo durante todo el encuentro. Encontró con facilidad a Taison, de vuelta a Brasil tras una década en el fútbol ucraniano, y fue un quebradero de cabeza para la zaga rival. El único fallo, la falta de puntería.

El dominio de los colorados era claro. Llegaron a rozar el 80 % de posición, pero no hubo noticias del gol.

El empate les valía para ser primeros de grupo.

En los primeros compases del segundo tiempo, el Always dio un susto con un tiro lejano de John Jairo Mosquera que intentó aprovecharse de la posición adelantada de Marcelo Lomba.

El delantero colombiano fallaría minutos después un mano a mano ante el portero brasileño, en otro error en la salida de la pelota de los pupilos de Ramírez.

El técnico español quiso cambiar los derroteros del partido con un carrusel de cambios. Nada cambió, ni siquiera con la entrada de Guerrero, recién recuperado de una tendinitis en la rodilla.

Al final, Inter a octavos con un cruce a priori ventajoso y Always, adiós definitivo a las competiciones Conmebol por este año, pese a sus dos triunfos en la fase de grupos.