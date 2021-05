Wilstermann ya eliminado recibe al Ceará que quiere la clasificación

Humberto Osorio (d) de Wilstermann celebra un gol en un partido de la Copa Sudamericana entre Bolívar y Wilstermann en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 26 may (EFE).- El Wilstermann boliviano ya eliminado y con bajas por casos covid recibirá el jueves a un urgido Ceará brasileño que buscará apropiarse del primer lugar del grupo C de la Copa Sudamericana y conseguir una victoria que lo podría de pleno en los octavos de final.

La situación en esta serie todavía no está definida, ya que si bien los dirigidos por el brasileño Guto Ferreira son primeros con 9 puntos, al acecho con uno menos está el Arsenal argentino que es el único equipo que puede darle batalla directa.

Detrás y con posibilidades muy estrechas están el Bolívar con 6 y el desahuciado Wilstermann con 2 puntos.

Sin embargo, el Wilstermann, dirigido por el entrenador argentino Diego Cagna, tendrá un rol de juez ya que de su rendimiento dependerá que pase el Ceará o el Arsenal, inclusive una menos probable resurrección del Bolívar si golea en Argentina.

En la víspera trascendió que cuatro futbolistas y dos integrantes del cuerpo técnico dieron positivo al virus aunque no se brindaron detalles de quiénes se trata.

Lo que sí está confirmado es que los argentinos Damián Lizio y Patricio Rodríguez no jugaran el duelo por ya que todavía están en recuperación tras dar positivo a la covid-19.

Ante esto, el equipo boliviano hará algunas variantes con la incorporación en el once inicial del lateral Ramiro Ballivián, el mediocampista Paul Arano y Rodrigo Vargas en el frente de ataque.

El único consuelo que queda a los rojos es despedirse con una victoria en su estadio, la primera que lograría en el Félix Capriles de Cochabamba a 2.574 metros de altitud tras un empate y una derrota en propio terreno.

En tanto que la escuadra brasileña, con buenos antecedentes recientes en ciudades de altitud, buscará el pase a octavos en base a un juego ordenado y dosificado.

Para este duelo se prevé que el técnico Ferreira exhiba todo su potencial para no arriesgar y estar mirando de reojo lo que pasa en Sarandí.

El único descartado es el capitán y defensa central Luiz Otavío por lesión.

- Alineaciones probables:

Wilstermann: Rodrigo Banegas; Ramiro Ballivián, Teodoro Paredes, Santiago Echevarría, Moisés Villarroel; Paul Arano, Carlos Añez, Rodrigo Morales, Serginho; Rodrigo Vargas y Humberto Osorio.

Entrenador: Diego Cagna.

Ceará: Richard; Gabriel Días, Messías, Klaus, Bruno Pacheco; Charles, Oliveira, Vina, Lima; Stiven Mendoza y Felipe Vizeu.

Entrenador: Guto Ferreira.

Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Estadio: Félix Capriles, de la ciudad boliviana de Cochabamba.

Hora: 18.15 local (22.15 GMT).