Venezuela llama a mejorar la cooperación para el acceso de vacunas anticovid

En la imagen, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 26 may (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este miércoles a mejorar la cooperación internacional para que todos los países puedan tener acceso a sistemas de financiación para comprar las vacunas anticovid, en medio de las "desigualdades" que hay para su adquisición.

"Necesitamos mejor calidad en la cooperación internacional", dijo Rodríguez al participar en una videoconferencia de la VIII Reunión Iberoamericana de Ministros de Hacienda y Economía.

La vicepresidenta indicó que "nada hacen 10 países con lograr inmunidad colectiva para sus poblaciones, cuando el resto del mundo no tiene acceso a las vacunas y no puede normalizar su vida económica".

En ese sentido, remarcó que "Venezuela no solo ha padecido las consecuencias de la pandemia como lo es una crisis económica mundial sin precedentes, sino que en medio de esa crisis (...) se sumó el bloqueo" de recursos financieros por parte de EE.UU.

Denunció, una vez más, que debido a las sanciones de Washington, Venezuela tiene más 7.000 millones de dólares "secuestrados" en el sistema financiero internacional.

"Yo aprovecho, aquí está representante de Portugal, (...) de llamar a la reflexión de que esos recursos, más de 1.000 millones que están bloqueados en el Novo Banco de Portugal sean puestos a la orden de Venezuela a través de las Naciones Unidas, para que Venezuela acceda a insumos, a medicamentos para atender la pandemia", insistió.

Sin embargo, dijo que el sistema financiero internacional "se ha negado a que Venezuela pueda disponer del dinero del patrimonio de su pueblo a través de los mecanismos que ofrece la Organización de Naciones Unidas".

Rodríguez también llamó a eliminar "por completo" las desigualdades y los "sesgos en las acciones y en los mecanismos financieros".

El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas oportunidades la desigualdad en la distribución de vacunas contra la covid-19, una enfermedad que en Venezuela acumula 226.136 contagios y 2.544 muertes.

Mientras las autoridades venezolanas se quejan sobre la distribución de vacunas, la población desconoce el número total de dosis que han llegado porque las cifras son contradictorias.