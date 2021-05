Venezuela buscará aliviar crisis de combustible con mejoradores

An oil tank stands at the Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) Petropiar facility in El Tigre, Venezuela, on Sunday, Oct. 14, 2018. State-owned PDVSA doesn't publish statistics, but environmentalists and analysts keep seemingly endless lists of examples of wayward crude - unleashed by busted valves, ripped gaskets, and cracked pipes - that they say has polluted waterways and farmland and probably has seeped into the nation's aquifers.

(Bloomberg) -- En un último intento desesperado de lidiar con la escasez de combustible que ha paralizado la economía de Venezuela, algunos líderes gubernamentales están buscando reactivar dos mejoradores de crudo para fabricar un ingrediente principal de la gasolina.

Con las sanciones de Estados Unidos impidiendo que el país importe nafta, un producto del petróleo que las refinerías utilizan como materia prima, la estatal Petróleos de Venezuela buscará fabricar la propia con mejoradores diseñados para procesar crudo pesado en petróleo más ligero para el mercado internacional, según documentos vistos por Bloomberg y personas con conocimiento del plan, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Las plantas son la sociedad Petropiar con Chevron Corp. y la empresa Petrocedeno con Total SE y Equinor ASA.

La aguda escasez de combustible en Venezuela ha obligado el cierre de negocios y fábricas, al tiempo que los conductores hacen fila durante horas o incluso días para repostar. La conversión de los mejoradores de crudo de la era de Hugo Chávez marca otro dramático cambio de una época en la que el país, otrora fundador de la OPEP y una de las principales exportadoras de petróleo, ha quedado ahora reducido a uno de los países más pobres del hemisferio occidental bajo el régimen de Nicolás Maduro sancionado por Estados Unidos.

Las obras en las plantas Petropiar y Petrocedeno, que eliminan el azufre y otras impurezas del crudo pesado y fangoso de la Faja del Orinoco, comenzaron en abril, dijeron las personas.

Aún no está claro cómo PDVSA podrá llevar a cabo la revisión sin la ayuda de socios extranjeros o contratistas internacionales, que no pueden hacer negocios con el productor estatal de petróleo maltrecho y con problemas de liquidez. La empresa ha tenido incluso problemas para realizar el mantenimiento básico en sus plantas, que carecen de piezas de repuesto que la petrolera no ha podido importar.

PDVSA, Chevron y Total no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un representante de Equinor remitió cualquier pregunta a PDVSA.

Como etapa del procesamiento del crudo en gasolina, las refinerías suelen fabricar su propia nafta pesada. Durante mucho tiempo las unidades de PDVSA han perdido esa capacidad debido a que muchos de sus equipos están dañados. Los mejoradores del país están en mejor forma porque hasta hace poco fueron operados con la ayuda de socios extranjeros. Además, el procesamiento de petróleo pesado en el llamado crudo sintético en las plantas ya involucraba cierta producción de nafta.

Para convertir a los mejoradores en proveedores de materia prima para refinerías, lo que implicará la instalación de nuevos equipos y ductos, PDVSA está haciendo acuerdos con contratistas locales, dijeron las personas. La revisión no evitará que las plantas también se utilicen para su propósito original de hacer crudo sintético.

Las plantas alimentarán inicialmente a las refinerías de Cardón y Puerto La Cruz de PDVSA con 30.000 barriles diarios de nafta pesada, según muestran los documentos. Aún se está discutiendo con los contratistas un plan para instalar ductos que permitirá que el suministro alcance los 112.000 barriles por día, señalaron las personas.

Esta no es la primera vez que se reutilizan los mejoradores desde que las sanciones de Estados Unidos prácticamente excluyeron a Venezuela del mercado internacional de crudo.

A mediados de 2019, los cuatro mejoradores de PDVSA se convirtieron en plantas de mezcla más simples. El cambio significó detener la producción de las mezclas de petróleo ligero Petrozuata y Zuata Sweet para centrarse en el petróleo pesado Merey 16, que se vende principalmente en el mercado asiático.

