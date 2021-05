Un documental del cómico Dave Chappelle cerrará el Festival de Tribeca

El cómico estadounidense Dave Chappelle. EFE/EPA/WARREN TODA/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- Un documental producido por el popular cómico estadounidense Dave Chappelle cerrará la vigésima edición del Festival de Cine de Tribeca, que será proyectado el próximo 19 de junio en el icónico Radio City Music Hall en lo que supondrá su primer evento desde que tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus.

La cinta, que aún no tiene título, está dirigida por los oscarizados Julia Reichert y Steven Bognar, premiados por su documental "American Factory", y profundiza en los cambios a los que se enfrenta un pequeño pueblo rural en Ohio durante los primeros días de la pandemia y tras la oleada de protestas del movimiento Black Lives Matter.

"Nuestra película habla sobre valentía y sobre resiliencia, algo en lo que los neoyorquinos pueden verse reflejados", dijo Chappelle en un comunicado.

La película sigue a Chapelle en sus intentos de proveer a su comunidad de ayuda económica y de alivio de estrés a través de humor en un momento en el que los ciudadanos están encerrados en sus hogares con la expansión del coronavirus y afectados por la muerte a manos de un policía del afroamericano George Floyd, que sacudió a todo EE.UU.

"Somos grandes fans de la habilidad de Dave de hacernos reír, y esta conmovedora historia nos da otro punto de vista de su talento único para unir a la gente", afirmó por su parte la cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal, que subrayó el hecho de que, con este evento, el Radio City Music Hall abrirá sus puertas por primera vez desde que cerró hace 18 meses.

Además, Bognar contó que Chapelle es su vecino en una pequeña localidad de Ohio, y que cuando les habló del proyecto, inmediatamente se sintieron atraídos por la "idea de contar la historia de esa parte del mundo durante la pandemia y del momento en el que la nación se enfrentaba al problema de la injusticia racial".

Para el evento del Radio City Music Hall todos los asistentes tendrán que presentar un documento para acreditar que han recibido la segunda dosis de Pfizer o Moderna o la dosis única de Johnson & Johnson antes del 5 de junio, aunque los menores de 16 años solo tendrán que mostrar una prueba de antígenos o una PCR negativas.

El festival neoyorquino, que cuenta con más de un centenar de películas de una veintena de países, se celebrará del 9 al 20 de junio, tanto con eventos online como presenciales repartidos por los 5 distritos de la ciudad, aunque la mayoría de ellos tendrán lugar en espacios exteriores.

Los organizadores anunciaron en las últimas semanas que el certamen abrirá la muestra con el estreno de "In The Heights", un musical de sabor latino inspirado en la primera obra de teatro que escribió Lin-Manuel Miranda, y que su pieza central será la última cinta de Steven Soderbergh, "No Sudden Move".