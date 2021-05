UE pide orden judicial para que AstraZeneca entregue vacunas

(Bloomberg) -- La Unión Europea arremetió contra el “fracaso” de AstraZeneca Plc en el suministro de la vacuna para el covid-19 y exigió millones de euros en sanciones si la empresa no puede cumplir un pedido urgente de más dosis, en la última ronda de una amarga disputa legal sobre supuestas promesas incumplidas por parte de el fabricante de medicamentos.

En una audiencia que comenzó el miércoles, un tribunal belga está sopesando las afirmaciones de la UE de que hay una situación de emergencia que amerita una orden para que la farmacéutica entregue para fines de junio 20 millones de dosis más de las que ha prometido hasta ahora.

La empresa debería pagar una multa de 10 euros (US$ 12) por día por las vacunas atrasadas si no puede cumplir, dijo el miércoles un abogado de la Comisión Europea en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.

El retraso en el suministro de vacunas pone en peligro la salud de millones de ciudadanos de la UE, dijo Fanny Laune, abogada que representa al Ejecutivo de la UE. “Tenemos que vacunar rápida y ampliamente para reducir la tasa de mortalidad; sin las vacunas AstraZeneca no podemos”.

El contrato de suministro de Astra con la UE quedó en entredicho después de que entregara solo 30 millones de dosis en el primer trimestre, frente al objetivo inicial de 120 millones. La compañía atribuyó el déficit a las dificultades para producir la vacuna en las plantas europeas. La UE ha insistido en que la compañía debería haber recurrido a las instalaciones británicas, lo que plantea dudas sobre el acuerdo independiente de Astra con el Reino Unido

El mismo tribunal examinará a finales de este año si Astra violó los términos de su contrato. Otro abogado de la UE, Rafael Jafferali, dijo antes a los jueces que la compañía no había intentado utilizar todas sus instalaciones de producción para cumplir el pedido de la UE y que el historial de la empresa hasta ahora es “obviamente un fracaso”. Era “flagrante” que la compañía había exportado unos 50 millones de dosis fuera de la UE, principalmente al Reino Unido y Japón, al mismo tiempo.

Acuerdo con el Reino Unido

La UE quiere que el tribunal exija a Astra que entregue otras 90 millones de dosis antes de fines de junio, 20 millones más de las que tiene previsto entregar en esa fecha, para alcanzar el objetivo de 120 millones. La UE también pide 180 millones de dosis para finales de septiembre, para cumplir el contrato completo de 300 millones de dosis encargadas el año pasado.

Europa ha tenido un lento comienzo en la vacunación de sus 448 millones de habitantes, en parte debido a las incertidumbres sobre el suministro de vacunas, lo que ha dificultado los esfuerzos por reabrir la actividad económica después de que la pandemia de coronavirus sumiera a la región en una recesión sin precedentes el año pasado.

Aparte de la disputa sobre los envíos, la vacuna de Astra ha estado envuelta en una controversia en Europa por los supuestos efectos secundarios de trombos, lo que ha llevado a algunos miembros de la UE a limitar su uso a grupos de edad específicos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha advertido a los médicos a que controlen a los pacientes que pueden ser vulnerables a trombosis.

La UE ha recurrido a Pfizer Inc. y BioNTech SE para obtener otros 1.800 millones de vacunas.

El abogado de AstraZeneca Hakim Boularbah argumentó que la empresa dejó claro a la UE que la fabricación de una nueva vacuna estaba llena de incertidumbres. El contrato incluye una cláusula según la cual la empresa no sería responsable de ningún retraso, dijo.

La farmacéutica no vende su vacuna para obtener beneficios, pero la perspectiva de una larga batalla legal con 27 Gobiernos aumenta el riesgo de costos de litigio y pagos por daños.

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas podría decidir dentro de un mes sobre la solicitud de la UE de que se ordene el suministro de las vacunas impugnadas.

Nota Original:EU Demands AstraZeneca Court Order to Supply Vaccine Doses (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.