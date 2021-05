Tijuana y San Diego lanzan plan conjunto de vacunación anticovid en frontera México-EEUU

Agrega detalles del plan de vacunación, párrafos 4 a 7 ///México, 25 Mayo 2021 (AFP) - Autoridades de la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense San Diego iniciaron este martes un programa transfronterizo de vacunación contra el covid-19, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard."Vamos a tener 10.000 vacunas en la zona limítrofe de la frontera entre México y Estados Unidos, en un esfuerzo de ambas autoridades locales, también con el sector privado", dijo Ebrard durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.El objetivo es "tratar de igualar los porcentajes de vacunación en la frontera norte", especialmente entre las ciudades que tienen una mayor conectividad como es el caso de Tijuana y San Diego", detalló Ebrard.Los 10.000 inmunizados serán trabajadores de maquiladoras del estado Baja California, donde se ubica Tijuana, y la iniciativa es patrocinada por una coalición de seis compañías subsidiarias de Estados Unidos que operan en esa ciudad, informaron el consulado mexicano en San Diego y autoridades de dicho condado en un comunicado. Se inoculará a 1.500 trabajadores por día durante siete días no consecutivos en una clínica móvil provista por UC San Diego Health, centro médico de la Universidad de California.Las vacunas utilizadas serán de Johnson & Johnson, de dosis única, proporcionadas por el estado de California a pedido del condado de San Diego."Si el programa piloto tiene éxito, podría ampliarse utilizando el suministro de vacunas del estado, del condado o de UC San Diego Health, o una combinación de las tres fuentes", añade el comunicado.Estados Unidos lleva una clara ventaja a México en el proceso de vacunación. Unos 160 millones de los 332 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.Hasta el lunes, México -de 126 millones de habitantes- había vacunado por completo a 11,8 millones de personas, mientras que 6,7 millones cuenta con medio esquema de inmunización.Ebrard precisó que el plan surgió de acuerdos entre instancias locales y no de los gobiernos nacionales. Si funciona "vamos a replicar ese modelo en otras ciudades de la frontera", afirmó el diplomático.Detalló que la inmunización tendrá lugar justo en la línea fronteriza, en las garitas de San Isidro y El Chaparral, y no dentro del territorio mexicano.Ambos países están entre los más golpeados del mundo por la pandemia en números absolutos. Estados Unidos acumula 590.574 fallecidos, mientras México registra 221.695.jla/jg/rsr