Taiwán confirma 633 contagios locales y 11 muertes por covid

EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Pekín, 26 may (EFE).- Las autoridades taiwanesas informaron este miércoles de la detección de 633 contagios locales de covid-19, de los que 302 se localizaron en las últimas 24 horas mientras que el resto son positivos de jornadas anteriores que todavía no habían sido incluidos en las estadísticas oficiales, además de once decesos.

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) diagnosticó también otros dos positivos a viajeros provenientes del extranjero.

La isla está viviendo, desde mediados de este mes, su peor rebrote del coronavirus SARS-CoV-2, que ha elevado ya las cifras de contagios a 6.091, de los que más de 4.500 se han producido por contagio local.

Asimismo, el CDC informó hoy en su página web de once nuevos fallecimientos, lo que eleva el total de muertos por la enfermedad a 46 desde el inicio de la pandemia.

Las zonas más afectadas continúan siendo la capital, Taipéi, y la municipalidad que la rodea, Nuevo Taipéi, situadas ambas en el extremo norte de la isla.

Taiwán es uno de los territorios que mejor había gestionado la pandemia a nivel mundial, en buena parte gracias a que impuso restricciones a la llegada de ciudadanos desde el exterior al poco de declararse el primer brote mundial de la covid en la ciudad central china de Wuhan.

El martes, las autoridades decidieron prolongar el nivel 3 de alerta sanitaria nacional, que terminaba este viernes, hasta el próximo 14 de junio debido a que la situación todavía no está bajo control.

El nivel 3 supone el cierre de zonas públicas y negocios no esenciales, de los que se excluyen centros médicos u oficinas gubernamentales.

Por ahora, el Gobierno no ha elevado la alerta al nivel 4, que supondría confinamientos perimetrales.

El ministro taiwanés de Sanidad, Chen Shih-chung, indicó el martes que la isla recibirá 2 millones de dosis de vacunas para la covid en junio y que irán llegando "más millones" hasta finales de agosto, cuando se espera que la cifra de dosis disponibles alcance los diez millones.