Sony se vuelca en los videojuegos y el anime para aumentar su audiencia

Logo de la compañía Sony en un edificio de Tokio, Japón. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 26 may (EFE).- Potenciar su rama de videojuegos y expandir sus servicios de distribución de animación japonesa (anime) son los pilares de Sony para aumentar su audiencia y crecimiento, según el plan estratégico anual del grupo, presentado este miércoles.

"Sony ha crecido sobre todo por el negocio de la electrónica", dijo en una presentación y rueda de prensa telemática su presidente y consejero delegado, Kenichiro Yoshida, que señaló que la empresa planea acelerar sus inversiones principalmente en el sector de los juegos móviles y funcionalidades sociales para atraer consumidores.

El alcance actual de Sony se sitúa en alrededor de 160 millones de personas, una cifra que quiere expandir a mil millones a través de la inversión en sus franquicias (IP) con el objetivo de "desarrollar un juego para maximizar su valor", con productos relacionados en varios ámbitos como el cine, la música o los móviles, dijo Yoshida.

"Necesitamos desafiar esta nueva área" que son los juegos para móviles, dijo el CEO de la multinacional. La empresa se encuentra actualmente trabajando en diez proyectos, sobre los que no dio más detalles, que esperan que complementen a sus títulos triple A.

El presidente del grupo puso como ejemplo de este trabajo multidisciplinar a su última consola de sobremesa, PlayStation 5 (PS), para la que integraron múltiples tecnologías de audio, visual y la tecnología háptica de su mando DualSense.

"Nuestro próximo reto es la realidad virtual", dijo Yoshida, que adelantó que la empresa planea lanzar un nuevo casco para su consola con nuevas funcionalidades que incluye inteligencia artificial (IA).

Sony cuenta actualmente con una red de usuarios de PlayStation de más de 109 millones de personas, que contabiliza a través de su red PlayStation Network; y los suscriptores a su servicio de pago PlayStation Plus ascienden a 47,6 millones.

Yoshida considera igualmente importante aumentar la comunidad de aficionados al anime.

El grupo ha adquirido la empresa Ellation, operadora del portal estadounidense Crunchyroll de manga y anime, que en combinación con la distribuidora de su propiedad Funimation espera que potencie un sector con gran potencial de crecimiento fuera de Japón.

Sony está promocionando estos servicios incorporados a su sistema PlayStation Network y también ha firmado acuerdos de distribución con plataformas de "streaming" como Netflix, Disney + y Hulu, que no sólo incluyen anime, sino otros productos cinematográficos.

La empresa tampoco olvida su rama de Música, en la que ha hecho recientemente importantes adquisiciones como la discográfica británica AWAL o la brasileña Som Livre, para ampliar su catálogo.

Yoshida también señaló el interés de Sony en cultivar su sector de sensores para automóviles, que "será un área de crecimiento", con la vista puesta en convertirse en líderes en imagen y sensores.

El fabricante tecnológico nipón presentó en 2020 el prototipo de su primer coche eléctrico, el Vision-S, que actualmente constituye "un área de exploración" de "oportunidades crecientes".