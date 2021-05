Shell pierde caso climático; impactos para industria petrolera

(Bloomberg) -- Royal Dutch Shell Plc tiene la responsabilidad legal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dictaminó un tribunal holandés.

El veredicto es una derrota significativa para el gigante petrolero que podría tener consecuencias para el resto de la industria mundial de combustibles fósiles. Si bien solo es legalmente vinculante en los Países Bajos, el fallo podría ser analizado en otros países en medio de una nueva era de litigios relacionados con el cambio climático.

Shell se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2030 y a cero neto para 2050. Eso no es suficiente, dictaminó un tribunal de La Haya el miércoles, ordenando al productor de petróleo que reduzca las emisiones en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019.

Shell no pudo comentar de inmediato sobre el asunto.

Nota Original:Shell Loses Climate Case That May Set Precedent for Oil Industry

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.