Se recrudece violencia contra candidatos en recta final de campaña mexicana

Un elemento del Ejército mexicano, resguarda el sitio donde fue asesinada la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán en Moroleón, estado de Guanajuato. EFE/Stringer MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Ciudad De México, 26 may (EFE).- La violencia se ha recrudecido en la recta final de la campaña de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio en México, las más grandes de la historia del país, con el asesinato de una candidata y el secuestro y atentado contra otros dos aspirantes en menos de 24 horas.

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral", expresó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina.

El mandatario respondió así ante el asesinato a balazos de Alma Rosa Barragán, candidata a la Alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato, mientras hacía campaña en la calle.

De acuerdo con la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

ENÉSIMO ASESINATO

Barragán, del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue atacada a balazos y murió en el lugar de los hechos poco después de colgar en redes un video en el que invitaba a los ciudadanos a asistir a su acto de campaña.

López Obrador denunció este miércoles que el crimen organizado "quiere generar inestabilidad" en plena campaña por los comicios en los que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos.

En el mismo municipio de Guanajuato, estado que encabeza las cifras de homicidios en México, había sido atacado a disparos la semana pasada el candidato a diputado local Juan Guzmán, quien sobrevivió.

Además, el asesinato de Barragán recuerda al de Abel Murrieta, exfiscal y candidato del mismo partido a la Alcaldía de Cajeme, en el norteño estado de Sonora, quien fue asesinado en otro acto de campaña el 13 de mayo.

HACIA LA CAMPAÑA MÁS VIOLENTA

Según Etellekt, durante esta violenta campaña se han registrado 724 agresiones contra políticos y el 90 % de las víctimas pertenecen al ámbito municipal.

“En esta elección vamos a rebasar las cifras de agresiones globales de 2018, en la que tuvimos 774 agresiones, esta elección en ese sentido será la más violenta desde el año 2000, al menos”, dijo a Efe Rubén Salazar, director de la consultoría.

Este martes por la tarde un grupo de hombres armados secuestraron en su rancho a Ómar Plancarte, candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Uruapan, municipio del estado de Michoacán con fuerte presencia del narcotráfico.

Una racha de violencia que prosiguió este miércoles, cuando a primera hora de la mañana el candidato a la Alcaldía de Acapulco por el partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, fue atacado a balazos mientras se dirigía a su primer evento de la jornada.

Alonso, quien iba protegido por un escolta, salió ileso del ataque pero fue trasladado a un hospital donde fue atendido tras entrar en estado de shock.

Una violencia que también sufren altos funcionarios, como ocurrió el lunes cuando fue asesinado el jefe de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, acribillado en su vehículo mientras viajaba por carretera.

"En las elecciones se elegirá a la mitad de gobernadores del país, esto implica un ajuste muy importante de la élite gobernante y las organizaciones criminales quieren hacer valer sus intereses", dijo a Efe Javier Oliva, experto en seguridad pública.

UNA DEMOCRACIA HERIDA

No obstante, el presidente López Obrador aseguró este miércoles que los partidos y las autoridades buscan a menudo "culpar de todo al narco" para "soslayar su responsabilidad".

Esta misma semana se viralizó un audio de la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Metepec en el Estado de México, Gabriela Gamboa, que amenazaba de muerte a la hija de su rival, Fernando Flores.

Gamboa dijo a través de un video que se trata de "un audio manipulado".

"Me parece que estamos en una situación de fragilidad estructural de la democracia mexicana" opinó Oliva, a quien le parece "evidente" que no funciona el plan presentado por el Gobierno federal para proteger a candidatos.

A pesar de todo, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, defendió el lunes que la violencia no pondrá "en riesgo" la instalación de las 163.000 mesas electorales el 6 de junio.

"La violencia es un tema preocupante pero, es importante mencionarlo, no está impidiendo la organización de la elección", aseveró.