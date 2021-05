Se disparan los contagios en R.Dominicana mientras la vacunación se ralentiza

Un hombre es ingresado al área covid del hospital Moscoso Puello, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 26 may (EFE).- El número de contagios del coronavirus se está acelerando en República Dominicana, mientras que las autoridades alertaron este miércoles de que la vacunación no avanza al ritmo deseado por la falta de interés por parte de la población.

El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles tres muertes y 1.702 nuevos contagios, un 67 % de ellos concentrados en la región metropolitana de Santo Domingo, única zona del país con un alto nivel de incidencia del virus.

A pesar del aumento sostenido de la incidencia y de la positividad en las últimas cuatro semanas en la capital, la vacunación no avanza al ritmo que desearían las autoridades sanitarias.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo en una rueda de prensa que ayer se esperaban 125.000 personas en los centros de vacunación, pero solo acudieron 70.000, y "el domingo nadie quiere vacunarse, solo van 5.000".

Hasta el momento, 3 millones de dominicanos, el 38 % población adulta, se han puesto la primera dosis de la vacuna, y 944.337 personas, el 12 % del país, están totalmente inmunizadas.

Rivera exhortó a la población a acudir a vacunarse en masa y a mantener las medidas de distanciamiento, alertando de que el 80 % de los internados no están vacunados.

La mayoría de los nuevos hospitalizados son adultos jóvenes, un sector de la población que "lo deja para después" porque se creen "fuertes" y "llegan graves a la emergencia", dijo.

El aumento de contagios ha repercutido en una mayor presión hospitalaria, por lo que ahora el 42 % de las camas destinadas a pacientes de covid-19 están ocupadas y las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 63 % de su capacidad.

El Gobierno anunció este martes nuevas restricciones en la capital, que entrarán en vigor mañana jueves, e incluyen el adelantamiento del horario del toque de queda, que comenzará a las 20.00 horas y la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 17.00, medida destinada a evitar aglomeraciones en bares y lugares de ocio.