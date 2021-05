Saura reproduce en imágenes el flamenco "de romper los moldes" de Lola Flores

El director de cine español Carlos Saura durante la presentación de la edición limitada de "Lola Flores, Sevillanas 1992" en Madrid. EFE/David Fernández

Madrid, 26 may (EFE).- El cineasta y fotógrafo español Carlos Saura da nueva vida a la icónica imagen que tomó en 1992 a la "fantástica" Lola Flores donde representa el "flamenco de romper los moldes", con una edición limitada de setenta fotografías de tamaño grande y quince versiones sobre las que ha realizado diferentes aportaciones pictóricas.

"Para mí ha sido una enorme diversión hacer esto. Nunca había dibujado imágenes intervenidas (fotosaurios) a estos tamaños tan grandes. Esto me ha planteado la duda de hacer quince que fueran un poco diferentes. He hecho esfuerzo y hay pequeñas diferencias entre cada una de ellas", explicó hoy en Madrid en la presentación de estas obras Saura, que comenzó su andadura en el mundo de la fotografía en la adolescencia y fue lo que le llevó al cine.

El nuevo proyecto es fruto de haber conocido a Javier Calleja, de RoutArt Ediciones, que ha ejercido de asesor artístico de la nueva versión de esta fotografía original analógica en blanco y negro, que se capturó durante el rodaje de la película "Sevillanas".

La imagen se digitalizó a partir de un negativo de 35mm. "El recuerdo de reproducir esta fotografía de Lola Flores es una especie de homenaje a esta mujer fantástica, que tenía fuerza y que representaba al flamenco de romper los moldes", precisó el cineasta.

También reconoció que su amor por el flamenco ha provocado que "más de una vez" haya mandado repetir un número que estaba perfecto "por el placer de verlo otra vez".

Cuando se grabó "Sevillanas", en la que aparecen artistas como Rocío Jurado o Camarón de la Isla, Lola Flores "estaba muy ocupada y liada", pero Saura consiguió hablar con ella, proponérselo y que aceptara.

"En el estudio nadie sabía lo que iba a hacer. Improvisó estas sevillanas e hice de hecho fotografías espontáneas", recuerda.

La edición se podrá adquirir desde el 18 de junio a través de la web de RoutArt.

Las copias tienen un precio de 1.600 euros (unos 1.950 dólares al cambio actual) y las imágenes intervenidas, 4.500 euros (5.500 dólares).

FALTA DE APOYO A LA CULTURA

El fotógrafo define al flamenco como "la mejor música y ritmo que tenemos en España, permite unas libertades mayores de las que se toman. Es una elegancia, una maravilla", y por eso espera que se cuide.

"La cultura muchas veces está desprotegida y abandonada", apostilla. Al final, "lo que queda de España es la cultura, lo demás se olvida. Los dirigentes deberían prestar atención a los artistas que hay en este país".

ROSALÍA, "REVOLUCIONARIA" DEL FLAMENCO

Durante la rueda de prensa, Carlos Saura recuerda que Lola Flores improvisó en el flamenco y cree que ha creado una escuela donde se rompen los moldes y de la que podría venir Rosalía.

"Rosalía me pareció una revolucionaria del flamenco. Estaba bailando como le daba la gana, al igual que Lola Flores, pero a su manera", opina.

En su mente ronda la idea de realizar un documental sobre Rosalía. "Estaba dispuesta a hacerlo, pero se ve que está complicadísimo", comenta.