Raquel Perera guarda silencio ante su nueva posible relación sentimental

MADRID, 26 (CHANCE)



Raquel Perera está disfrutando de un momento súper especial y es que después de haber tenido un divorcio de lo más polémico con Alejandro Sanz, parece que la azafata ha encontrado de nuevo la ilusión del amor. Lo que nos ha llamado mucho la atención es la persona con la que parece que está compartiendo su vida... ya que no es anónimo y le conocemos por su profesión.



Hablamos de Miguel Such, un actor con el que la han visto paseando por las calles de Mallorca de lo más ilusionada posible y lo cierto es que nos alegramos porque Raquel es una mujer todoterreno que también se merece tener esa persona con la que desconectar y disfrutar de la vida.



Al susodicho también se le conoce en la prensa del corazón porque hace unos años se le relacionó con la cantante, Marta Sánchez, algo que ella misma negó en cuanto tuvo ocasión y que siempre se quedó la duda en el aire.



Hemos hablado con Raquel Perera y aunque no nos ha querido bajar la ventanilla del coche para confirmar o desmentir esta información, la representante se ha dejado ver con una sonrisa de oreja a oreja y sí que nos ha hecho un gesto con la mano afirmando que se encuentra muy bien... ¿será el buen tiempo o será que le han devuelto la ilusión en el amor?