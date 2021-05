Primero ganar, después esperar

Álvaro Rey (d) de Bolívar disputa un balón con Rodrigo Morales de Wilstermann el 12 de mayo de 2021 en un partido de la Copa Sudamericana entre Bolívar y Wilstermann en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Arsenal y Bolivar, segundo y tercero del Grupo C de la Copa Sudamericana, se enfrentarán este jueves en Argentina en búsqueda de una victoria que les permitirá clasificarse a los octavos de final si el líder Ceará pierde ante Jorge Wilstermann.

Ceará lidera con nueve puntos (+4 de diferencia de gol), seguido por Arsenal con ocho (+3), Bolivar con seis (-1) y Jorge Wilstermann con dos (-6).

Bolivar llega a este encuentro con Vladimir Soria como entrenador interino, tras la salida del español José Ignacio 'Natxo' González.

"El proyecto al final no existe, se me manifestó el despido y ya está. Me imagino que será por los resultados, creo que compitiendo en la Copa Sudamericana con equipos inmensamente superiores a nosotros en presupuesto. Es verdad que los puntos que teníamos que sacar en casa no los conseguimos", dijo González en su despedida.

Si Arsenal gana, el campeón de la edición de 2007 volverá a disputar unos octavos de final después de siete años.

El entrenador de los argentinos, Sergio Rondina, tiene dudas en el centro del campo y en la delantera.

Alejo Antilef o Emiliano Méndez luchan por un lugar en el medio y Jhonatan Candia o Bruno Sepúlveda por acompañar a Lucas Albertengo en el ataque.

Arsenal no juega por el torneo local desde el 9 de mayo porque quedó fuera de las fases finales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Los dirigidos por 'Huevo' Rondina quedaron décimos segundos de trece equipos en la Zona A con doce puntos de 39 posibles.

El torneo boliviano se encuentra en pausa tras la disputa de siete jornadas. The Strongest (que solo disputó seis partidos) lidera con 16 puntos, misma puntuación que Bolivar y Nacional Potosí.

En el torneo local, Bolivar ganó cinco encuentros, empató uno y perdió el otro.

- Alineaciones probables:

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Juan Andrada, Alejo Antilef, Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Jhonatan Candia.

Entrenador: Sergio Rondina.

Bolívar: Ruben Cordano; Diego Bejarano, Alberto Guitián, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Leonel Justiniano, Hernán Rodríguez; Erwin Saavedra; Leonardo Ramos y Álvaro Rey.

Entrenador: Vladimir Soria.

Árbitro: el colombiano Jhon Ospina, asistido por sus compatriotas John León y Alexander Guzmán.

Estadio: Julio Humberto Grondona, de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).