Piñera cumplió el 3 % de las promesas de su programa en 2020, según ONG

El presidente de Chile, Sebastián PiñeraEFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, cumplió durante el 2020 el 3 % de las promesas legislativas que incluyó en el programa presentado al inicio de su segundo mandato no consecutivo (2018), reveló este miércoles un estudio.

El reporte de la ONG Fundación Ciudadanía Inteligente analizó el grado de cumplimiento de las 256 promesas asociadas a la presentación de proyectos de ley en el Congreso que contenía el programa de Piñera, que el pasado 11 de marzo cumplió tres años al frente del Ejecutivo.

Desde 2018, el mandatario ha avanzado un 37 % en su agenda legislativa, pero solo un 3 % en el último año.

Ha cumplido por completo 32 anuncios de las 256 promesas electorales desde que juró el cargo, mientras que 125 no tuvieron ningún avance, señaló el estudio.

Los mayores progresos se dieron en las áreas de Ciencia y Tecnología, con un 85 % de cumplimiento de proyectos de ley, en Defensa, con un 80 %, y Equidad de Género, un 69 %.

En el otro extremo, hay tres áreas en las que el Gobierno chileno aún no ha presentado ninguno de los proyectos de ley que prometió al ganar las elecciones: Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.

Con respecto al área Salud, que cobra especial relevancia en el marco de la pandemia de la covid-19, se produjo un 52 % de avance, aunque las leyes relacionadas con la modernización de servicios de salud se mantuvo en un 0 %.

Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadanía Inteligente, señaló que el Gobierno tiene una "responsabilidad con la ciudadanía" y que "la pandemia no puede ser una excusa para no cumplir con la rendición de cuentas."

"Hoy estamos en un período de falta de confianza y legitimidad del sistema político en general, por eso es urgente que las promesas de gobierno vayan acorde a las demandas ciudadanas", afirmó.

El 37 % de cumplimiento global del programa de Piñera a tres años en el cargo está ligeramente por debajo del 47 % que mostró su antecesora, Michelle Bachelet (2014-2018), en el mismo intervalo de tiempo.

Piñera, un empresario multimillonario que empezó su segundo mandato no consecutivo con una aprobación superior al 50 %, se convirtió en 2020 en el gobernante con el menor respaldo de la historia democrática de Chile al alcanzar apenas un 9 % de aceptación ciudadana, según datos de la encuestadora Cadem

Esta cifra se dio en el marco de la crisis social que estalló en 2019, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con manifestaciones que clamaban contra el Gobierno y contra la desigualdad.