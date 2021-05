Opositor ruso Navalni defiende ante un tribunal sus denuncias contra la administración penitenciaria

Un tribunal ruso examinó el miércoles tres denuncias del opositor encarcelado Alexéi Navalni contra la administración penitenciaria, una audiencia en la que participó por videoconferencia en aparente buena forma, un mes después de poner fin a su huelga de hambre.

Encarcelado en enero tras regresar de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento del que acusa al Kremlin, el opositor y activista anticorrupción fue condenado a dos años y medio de prisión por un caso de fraude de 2014 que denunció como inventado.

Navalni, de 44 años, ha estado cumpliendo su condena en la región de Vladimir, a unos 100 kilómetros de Moscú, y en abril inició una huelga de hambre de 24 días para protestar por las condiciones de su prisión, conocida como una de las más duras de Rusia.

Las denuncias examinadas el miércoles se refieren a la negativa de la administración de esta colonia penitenciaria de entregarle libros enviados por sus familiares, incluido el Corán, que dice querer estudiar, y a la censura de los periódicos que recibe.

"Es una situación extraña", dijo Navalni, con chaqueta oscura y sonriente, pero con el rostro demacrado, mientras hablaba por videoconferencia ante un tribunal de Petushki, en la región de Vladimir. "Me gustaría que me dieran los libros que me enviaron", insistió.

Desde la detención de Navalni, las autoridades comenzaron a desmantelar sus organizaciones y varios de sus responsables huyeron al extranjero.

La justicia examina actualmente una petición de la fiscalía para que se clasifique a sus organizaciones como "extremistas", mientras que el parlamento se prepara para prohibir que los miembros de los grupos calificados como tales participen en las legislativas de septiembre.

apo-mp/alf/slb/pc/tjc