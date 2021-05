Observan que un fármaco para artitris reumatoide rebaja la eficacia de Pfizer

Hasta un tercio de los pacientes que toman metotrexato no logran una respuesta inmunitaria adecuada con las vacunas para la covid-19 de ARN mensajero, en concreto la de Pfizer. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Redacción Ciencia, 25 may (EFE).- Hasta un tercio de los pacientes que toman metotrexato -tratamiento habitual para las enfermedades como la artritis reumatoide y la psoriasis/artritis psoriásica- no logran una respuesta inmunitaria adecuada con las vacunas para la covid-19 de ARN mensajero, en concreto la de Pfizer.

Esta es la principal conclusión de un reducido estudio publicado en la revista Annals of Rheumatic Diseases. Es un trabajo observacional, por lo que no se puede establecer la causalidad, para lo cual se necesita otra investigación.

En concreto, los científicos constataron que con el preparado de Pfizer-BioNTech se produjeron niveles adecuados de anticuerpos en más del 90 % de las 208 personas sanas y en 37 con tratamientos biológicos u orales sin metotrexato, pero solo en el 62 % de los 45 pacientes que tomaban metotrexato, según un comunicado.

Además, mientras que la vacunación indujo respuesta de un tipo de linfocitos (T CD8+) en los participantes sanos y en los pacientes que no tomaban metotrexato, esta misma no se observó en aquellos que tomaban metotrexato. Las células T son otro brazo del sistema de defensa inmunitaria del organismo.

Las vacunas covid ARN mensajero, según los ensayos clínicos, producen una respuesta inmunitaria eficaz en más del 90 % de los adultos sanos, pero no estaba claro si esta respuesta era así de sólida en los pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas que también puedan estar tomando medicamentos inmunomoduladores.

Para aclararlo, los autores del trabajo evaluaron la respuesta inmunitaria a la vacuna de Pfizer-BioNTech en 82 pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, principalmente psoriasis/artritis psoriásica y artritis reumatoide.

Estos recibían metotrexato o un inmunomodulador alternativo y eran pacientes de dos centros, uno en Nueva York (Estados Unidos) y otro en Erlangen (Alemania).

Entre las limitaciones del estudio, los autores reconocen que este se refiere a una muestra pequeña y que sólo evaluó un tipo de vacuna de ARN mensajero.

No obstante, los hallazgos sugieren que puede ser necesario explorar diferentes estrategias en pacientes con estas enfermedades inflamatorias que toman metotrexato.

El objetivo final, incrementar las posibilidades de eficacia de la inmunización contra el SARS-CoV-2, como se ha demostrado aumentando la inmunogenicidad en otras vacunas virales.

En este sentido, los científicos de la New York University Langone Health recuerdan que ya se había demostrado que el metotrexato reduce la respuesta inmunitaria a la vacuna contra la gripe.

"Nuestros resultados sugieren que la protección óptima de estos pacientes contra la covid-19 requerirá estudios complementarios para determinar si las dosis adicionales de la vacuna, la modificación de la dosis de metotrexato o incluso la interrupción temporal de este fármaco pueden potenciar la respuesta inmunitaria como se ha demostrado para otras vacunas víricas", indican.