Norwegian reanudará en octubre los cruceros al Caribe desde Florida

Imagen de archivo de un crucero de la naviera Norwegian. EFE /BERND WUESTNECK /Archivo

Miami, 26 may (EFE).- La naviera Norwegian anunció este miércoles que reanudará los cruceros al Caribe desde Florida a partir de octubre con al menos cuatro barcos que partirán de los puertos de Miami y Cañaveral.

La compañía, con sede en Miami, anunció la reactivación en el "Estado del Sol" después de señalar que estaba considerando trasladar sus operaciones al Caribe debido a una nueva ley de Florida que prohíbe a las empresas solicitar prueba de vacunación de la covid-19.

La norma contradice las directivas de la autoridad federal, que condicionan la reanudación de cruceros, entre otros requerimientos, a la vacunación de su tripulación y pasajeros.

Norwegian señaló en un comunicado que a partir del 19 de octubre reanudará los viajes de su crucero Joy, para noviembre 14 lo hará Encore, y a partir de diciembre 23 tendrá a Pearl de nuevo viajando.

Los tres buques partirán del Puerto de Miami con itinerarios especialmente al Caribe.

Además, Escape volverá a navegar a partir de 20 de noviembre desde el Puerto Cañaveral, en el centro de Florida.

La industria de cruceros, paralizada desde marzo de 2020 en puertos de EE.UU. debido a la pandemia de la covid-19, espera la reactivación a partir de julio próximo, la cual está condicionada a viajes de prueba y vacunación principalmente.

Sin embargo, Royal Caribbean podría zarpar a partir del próximo 20 de junio después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. aprobaran su solicitud de un crucero simulado con pasajeros voluntarios.

Los CDC establecen que debe haber suficientes pasajeros voluntarios para cumplir con al menos el 10 % de la capacidad del barco y la tripulación debe seguir los requisitos de cuarentena y pruebas de la covid-19.

Entre tanto, Carnival mantiene conversaciones con los CDC sobre viajes simulados o de prueba como alternativa a la vacunación.

"Entre los requisitos de los CDC que estamos trabajando para implementar está la operación de cruceros simulados para probar nuestros protocolos", señaló al respecto Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line.

Agregó que ello ofrece "una mayor flexibilidad para permitir que los niños no vacunados naveguen".

Según los CDC, los barcos que navegan con el 95 % de los pasajeros y el 98 % de la tripulación vacunada no tienen que realizar dichas salidas de prueba.