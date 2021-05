Nigeria.- Al menos cuatro muertos y más de 150 desaparecidos en un naufragio en el noroeste de Nigeria

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Al menos cuatro personas han muerto y otras 150 se encuentran desaparecidas tras naufragar una embarcación en la zona del río Níger que atraviese el estado de Kebi, en el noroeste del país, han informado las autoridades nigerianas.



Uno de los responsables de la Autoridad Nacional de las Vías de Interior (NIWA), Yusuf Birma, ha explicado que el accidente se ha debido al sobrepeso que sufrío la embarcacición en la que cree viajaban unas 180 personas y unas 30 motocicletas, mientras que su capacidad era de 80 pasajeros.



"Las víctimas iban a un mercado en Malele en el área del Gobierno local de Borgu en el estado de Níger desde Kebbi y el incidente ha ocurrido apenas una hora después de que comenzase la travesía", ha contado Birma al periódico 'Daily Trust'.



"Las operaciones de rescate siguen su curso, pero hay cuatro muertos y 156 desaparecidos", ha detallado Burma, quien ha confirmado el rescate de veinte personas aún con vida, pero que no puedan ser más.



"La capacidad del barco no supera los 180 pasajeros que transportaba. El bote involucrado es de madera, viejo y muy débil, pero esta gente no escucha cuando les pedimos reducir el número de pasajeros", ha lamentado.