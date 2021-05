Newell's y Goianiense empatan 1-1 y quedan fuera de la Sudamericana

El argentino Newell’s y el brasileño Atlético Goianiense empataron 1-1 , en duelo jugado este martes en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario (provincia de Santa Fe, centro-este), y ambos quedaron fuera de octavos de la Copa Sudamericana-2021.

Justo Giani (54) puso en ventaja al equipo rosarino, y Danilo Gomes (73) estampó la igualdad para los brasileños.

Con este resultado, tanto Newell’s (8 puntos) como Goianiense (10) quedaron eliminados, ya que el primer puesto del Grupo F quedó en manos del paraguayo Libertad (13), que se adueñó del único pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y cerró la tabla el chileno Palestino (1).

Con poco margen de error, los dos llegaban con chances mínimas de seguir en carrera, y el más obligado era el equipo rosarino, que fue el que tuvo más la tenencia de balón en el primer tiempo, pero no consiguió realizar ningún remate franco al arco.

De hecho, el conjunto brasileño se mostró más peligroso dentro de un desarrollo trabado, y tuvo una buena oportunidad en un cabezazo de Zé Roberto a los 9 minutos, dentro de un buen arranque del ‘Dragao’.

Obligado por las circunstancias, Germán Burgos, el DT de Newell’s, movió el banco en el entretiempo y dispuso los ingresos de Justo Giani y Matías Orihuela para ganar más dinámica en el ataque.

Esas variantes parecieron darle resultado poco después, porque Julián Fernández tuvo la primera ocasión con un remate apenas desviado y de inmediato llegó el 1-0 rosarino, luego de una gran combinación entre Castro y Cingolani que envió el centro desde la derecha y Giani ingresó por el medio para anotar después de un rebote.

El partido se hizo de ida y vuelta, porque la visita veía de cerca la eliminación y a Newell’s todavía no le alcanzaba, ya que necesitaba también una victoria de Palestino sobre Libertad.

Finalmente, Goianiense alcanzó la igualdad cerca de la media hora, en un envío cruzado sobre el área, Danilo Gomes entró por la izquierda, controló con el pecho y definió ante la salida de Aguerre para gritar el 1-1 que no se movería en lo que quedaba de la noche.

No hubo más, porque Libertad dio vuelta su partido en Chile y se adueñó definitivamente del primer puesto y en el otro duelo, rosarinos y brasileños debieron resignarse a un empate que no les alcanzó para más, con una clasificación que empezó a escaparse antes de este encuentro en el que el entusiasmo no fue suficiente para cambiar el rumbo.

