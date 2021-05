Moussa Diagne, la primera renovación del MoraBanc

El ala pívot estadounidense del Monbus Obradoiro, Mike Daum (d) lucha por un rebote con el pívot senegalés del Morabanc Andorra, Moussa Diagné, durante un partido. EFE/Lavandeira jr/Archivo

Andorra La Vella, 26 may (EFE).- Moussa Diagne, pívot senegalés, de 27 años y 2,11, ha firmado su renovación con el Morabanc por una temporada y vivirá su cuarta campaña en el Principado.

El jugador de Guédiawaye sólo ha jugado un partido está temporada y fue el 19 de noviembre contra el Telenet Giants Antwerp. Moussa Diagne jugó 10 minutos aportando un punto y 2 rebotes. En el mes de febrero fue operado de una hernia discal y ya no volvió a jugar.

La temporada pasada también estuvo marcada por las lesiones siendo el jugador franquicia del equipo y sólo disputo 15 partidos de la Liga Endesa,con 21 minutos por partido, anotando 11,5 puntos, capturando 6,1 rebotes y sumando 16 de valoración.

En la EuroCup del curso pasado jugó 9 partidos con 16 minutos de media y anotando 7,4 puntos, 5,1 rebotes y 12,27 de valoracón. El jugador no disputó la fase final de la ACB por una lesión en el peroné.

Está temporada sólo jugo un partido y su renovación ha sido a la baja. "Hablamos de un jugador muy valorado y querido para nuestros aficionados. Ha pasado por momentos difíciles por las lesiones. La recuperación del Moussa Diagne va por buen camino y nos hace ilusión que quiera seguir una temporada más aquí", aseguró el director deportivo del MoraBanc, Francesc Solana.

El MoraBanc tiene 10 jugadores con contrato en vigor: Clevin Hannah, Sergi García, David Jelínek, Guille Colom, Haukur Palsson, Oriol Paulí, 'Tyson' Pérez, Bandja Sy, Nacho Llovet y Malik Dime, pero todos tienen cláusula de salida tanto por parte del club como del jugador.

Tanto Haukur Palsson como 'Tyson' Pérez sufren lesiones de larga duración. El alero islandés podría reaparecer el mes de septiembre y el ala pívot dominicano, con pasaporte español, no estará bien hasta dentro de 10 meses.