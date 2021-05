Mickey Callaway suspendido de la MLB hasta 2023 y despedido por los Angelinos

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. EFE/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EEUU), 26 may (EFE).- El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dio a conocer este miércoles un comunicado en el que anunció la suspensión hasta el final de la temporada del 2022 del entrenador de pitcheo de los Angelinos de Los Angeles, Mickey Callaway, debido a su presunta conducta sexual inapropiada.

Nada más conocerse la decisión de las Mayores, los Angelinos, también a través de un comunicado oficial, informaron del despedido de Callaway de su cargo y salida de la organización.

Manfred, en su escrito, señala que "concluyó que el Sr. Callaway violó las políticas de las Grandes Ligas y que se justifica la colocación en la lista de no elegibles".

Mientras que los Angelinos tras anunciar el despido de Callaway también dijeron que apreciaban la investigación realizada por las Mayores y apoyaban su decisión.

La colocación en la lista de no elegibles es inmediata, anunció la liga, y Callaway será elegible para solicitar una posible reinstalación al final de la temporada 2022.

Por su parte, Callaway, de 46 años, admitió que había cometido errores y que había llegado el momento de dedicarse a trabajar de cara al futuro para ser mejor persona, pedir perdón a todos los que ofendió por su comportamiento y ayudar a su familia tras aceptar por completo la responsabilidad de los hechos y sus consecuencias.

Callaway recordó que en sus 25 años de participación, el béisbol profesional lo ha sido todo en su vida y espera cumplir el castigo y algún día volver de nuevo a la familia de las Grandes Ligas.

Cinco mujeres, todas las cuales trabajan en medios deportivos y hablaron con The Athletic bajo condición de anonimato, acusaron a Callaway de comportamiento inapropiado que incluyó enviar fotos sin camisa, solicitar fotos de desnudos y, en un caso, empujar su entrepierna en la cara de una reportera mientras ella intentó una entrevista.

El comportamiento duró cinco años y su empleo con tres organizaciones, incluido su período como entrenador de pitcheo de los Indios de Cleveland y manejador de los Mets de Nueva York.

Todas las organizaciones han reconocido haber trabajado directamente con el comisionado Manfred para establecer con exactitud que fue lo que sucedió mientras Callaway trabajó con ellos.

En el caso de los Indios, el dueño del equipo, Paul Dolan, admitió que tras conocer toda la información proporcionada por las Grandes Ligas, la conclusión a la que llegaron fue que no habían hecho lo suficiente como organización para crear un ambiente de seguridad entorno a las personas afectadas por la conducta de Callaway.

Los Mets se reafirmaron en desconocer por completo lo que sucedía en torno al comportamiento personal de Callaway, y los Angelinos recordaron que nada más conocerse su conducta anterior fue suspendido el pasado febrero a la espera del resultado final de la investigación y ahora con el despido.

Por su parte, el comisionado Manfred reiteró que todas las organizaciones cooperaron plenamente con la investigación, en un compromiso completo con la lucha contra el acoso sexual dentro de las Grandes Ligas.