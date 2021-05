Mexicanos muestran orgullo de su piel con la etiqueta #PoderPrieto

El actor Tenoch Huerta el domingo 12 de mayo de 2019, en la gala de la entrega de los Premios Platino en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, en la Riviera Maya (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

Ciudad de México, 26 may (EFE).- Actores, artistas y usuarios de Twitter hicieron virales durante las últimas horas las etiquetas #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura junto a imágenes en las que mostraron orgullosos sus pieles oscuras para reivindicar la belleza de los "prietos" (morenos).

Uno de los primeros en compartir una imagen de su rostro justo a los hashtag fue el actor y activista antirracismo Tenoch Huerta, que escribió "Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura".

Además, el artista reconocido por producciones como "Narcos: México" (2018) o la película "El Autor" (2017), dijo ser "solo un rostro visible entre millones a lo largo de América Latina y a lo ancho de 500 años" de la conquista española.

Su compañera de profesión Yalitza Aparicio, protagonista de "Roma" (2018), con quien se demostraron admiración mutua en varias ocasiones, compartió una foto de su rostro junto a la misma frase que Huerta y añadió: "Somos muchos los que estamos orgullosos de nuestro color de piel".

Por su parte, Horacio García-Rojas, quien participó en producciones como "Narcos: México" (2018) o "Diablero" (2018), también se unió a la tendencia pero con una foto junto a su pequeña hija.

"Cuando nació entendí que para poder acompañarla en su viaje tenía primero que aprender a amarme. Con amor caminar juntos", escribió junto a la imagen.

Otros actores como Ianis Guerrero, Mabel Cadena, Maya Zapata, Cuauhtli Jiménez o Luis Fernando Peña también participaron.

Cientos de usuarios de Twitter compartieron imágenes de sus rostros y expresaron el empoderamiento que sintieron al unirse al movimiento.

Desde hace algunos años, se ha ido gestando el tema de la inclusión en la industria de México, un país que, según artistas como Tenoch Huerta, ha sido tradicionalmente clasista y racista, donde todavía son escasos los referentes con pieles oscuras.

Recientemente, se generó una polémica debido al episodio "Racismo: El problema que México no quiere ver", el primer capítulo del proyecto "Versión Extendida", liderado por Huerta, que se transmite por YouTube.

La serie define qué es el racismo y explica por qué no se puede dar "de forma inversa", además de hacer un repaso por la historia de México, pasando por el sistema de castas de la época de la colonia española, hasta el racismo instaurado en los medios de comunicación en la actualidad.

Sin embargo, las redes no perdonaron el esfuerzo del mexicano para combatir dicha problemática, puesto que internautas y personalidades atacaron al actor y a sus acompañantes por su trabajo.

En junio del pasado año, Huerta dijo en una entrevista con Efe que primero México debía aceptar la existencia del racismo para poder combatirlo.