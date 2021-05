Mercado laboral de EE.UU. tardará 18 meses en recuperarse: Fitch

(Bloomberg) -- El mercado laboral de Estados Unidos tardará aproximadamente un año y medio en volver a funcionar a toda máquina después del golpe económico del covid-19, según Fitch Ratings.

El estímulo federal y la reapertura gradual de las industrias de servicios que fueron las más afectadas ayudarán a impulsar la demanda de trabajadores, dijo Fitch en un informe publicado el miércoles. Aún así, analistas liderados por el economista en jefe, Brian Coulton, no esperan que los niveles de desempleo alcancen su tasa natural, aproximadamente 4,3% según Fitch, hasta el cuarto trimestre de 2022. Lograrlo requeriría la creación de unos 7 millones de puestos de trabajo.

La interrupción masiva del año pasado causará algunas “cicatrices” porque algunos trabajadores mayores fueron desalentados permanentemente de trabajar, lo que disminuyó la oferta de mano de obra. Aun así, Fitch ve oferta y demanda en los próximos meses, lo que limita la presión al alza sobre los salarios.

“Muchos trabajadores de oficina en las grandes ciudades de Nueva York y California trabajaron con éxito de forma remota durante la pandemia”, dijo Olu Sonola, director sénior de Fitch en un comunicado. “La probabilidad de que muchos continúen trabajando a distancia, de alguna forma, también puede enlentencer el ritmo de la recuperación del mercado laboral en Nueva York y California”.

