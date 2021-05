Los Nets se exhiben ante los Celtics; los Lakers se reivindican; Doncic hunde a los Clippers

EFE/EPA/JASON SZENES

Houston (EE.UU.), 26 may (EFE).- Los Brooklyn Nets se exhibieron en Boston, donde lograron la segunda victoria frente a los Celtics, mientras que en el Oeste, Los Angeles Lakers reivindicaron su condición de campeones y empataron la serie ante Phoenix Suns y el base esloveno Luka Doncic hundió un poco más a Los Angeles Clippers.

El alero Joe Harris inscribió su nombre en el libro de marcas de los Nets al convertirse en el "Big Four" que empató la de triples en playoffs y los guio al triunfo por 130-108 ante los Celtics, en el segundo partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Este que dominan por 2-0 al mejor de siete.

Harris se erigió desde el inicio del partido en la gran figura con una inspiración histórica en los tiros desde fuera del perímetro y, con siete triples de los 17 del equipo, empató la mejor marca en la historia de los Nets en los playoffs, además de acabar el partido con 25 puntos, incluidos 22 en la primera mitad, cuatro rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones de balón.

El base Deron Williams encestó siete triples en el cuarto partido de la serie de primera ronda de los Nets contra Atlanta Hawks el 27 de abril de 2015.

Aunque el alero Kevin Durant lideró a los "Big Three" y al equipo con 26 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias, una recuperación de balón y cuatro tapones, fue Harris el que marcó la diferencia.

Además también estableció su mejor marca encestadora como profesional en los playoffs, mientras que el escolta James Harden llegó a los 20 puntos y base Kyrie Irving logró otros 15 para formar parte de un ataque arrollador de los Nets, que esta vez dominaron con el ataque arrollador, a diferencia del primero partido que lo hicieron con la defensa.

El tercer partido se jugará el viernes en el TD Garden de Boston, donde los Nets intentarán aprovechar su primera ventaja de 2-0 en una serie desde que barrieron a los New York Knicks en la primera ronda de los playoffs del 2004.

Mientras que los Celtics les tocó vivir el mismo dilema que en el primer partido y con el mismo resultado negativo, ya que fueron incapaces de mantener un ataque consistente y tampoco pudieron hacer buena defensa para evitar ser arrollados.

El base-escolta Marcus Smart anotó 19 puntos y el base Kemba Walker 17 como mejores encestadores de los Celtics, que vieron cómo su jugador estrella, el ala-pívot Jayson Tatum tuvo que abandonar el partido con una lesión ocular.

Tatum anotó nueve puntos con 3 de 12 tiros antes de irse después de 21 minutos de acción tras recibir un pinchazo en el ojo derecho.

El pívot Anthony Davis anotó 34 puntos, el base alemán Dennis Schroder sumó 24 y los Lakers se aferraron a una peleada victoria como visitantes 102-109 sobre los Phoenix Suns.

Fue una gran remontada de los Lakers, y especialmente de Davis, que tuvo problemas en el primer encuentro y asumió la responsabilidad a título personal por la derrota 99-90.

El martes, su triple a 2:15 del final puso a Los Ángeles 98-92 arriba y cerró un ataque de los Suns.

LeBron añadió 23 puntos y nueve asistencias. Davis encestó 18 de 21 tiros libres y sumó 10 rebotes y siete asistencias.

El tercer encuentro se disputa el jueves en Los Ángeles, donde los Lakers llegan con la serie empatad 1-1 al mejor de siete y la ventaja de campo en su poder.

Un rostro familiar se sentó detrás del banco de los Dallas Mavericks, el exala-pívot alemán Dirk Nowitzki, quien llevó a la franquicia a su único campeonato en 2011 durante sus 21 temporadas, vino a ver a su antigua franquicia que no ha ganado una serie de playoffs desde su título.

Pero se colocaron con la ventaja de 2-0 en la que protagonizan con Los Angeles Clippers, a los que vencieron en el segundo partido por 121-127 y regresan a su campo del American Airlines Center.

Los Mavericks no tenían en el campo a Nowitzki, pero sí al base esloveno Luka Doncic, que siguió en "modo" súper estrella y con 39 puntos, siete rebotes y siete asistencias volvió a ser decisivo con su equipo y verdugo de los Clippers.

El alero Tim Hardaway Jr. aportó otros 28 puntos como segundo máximo encestador, mientras que el pívot letón Kristaps Porzingis, multado con 50.000 dólares por violar los protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA, al acudir a un bar de Los Angeles, logró 20 tantos como tercer máximo encestador.

Los Clippers tuvieron al alero Kawhi Leonard líder con 41 puntos, 30 logrado en la primera mitad, y Paul George aportó un doble-doble de 28 tantos y 12 rebotes, que no impidieron la derrota y estar más cerca de la eliminación que de seguir en los playoffs.