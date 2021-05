Lasarte apunta a la renovación de Chile en la Copa América: "Es un buen momento"

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- Con los partidos ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la Copa América en el horizonte, el técnico de la selección chilena Martín Lasarte afirmó este martes que "quizás este es un buen momento para intentar hacer real la mixtura" entre jugadores experimentados y los más jóvenes.

La idea, según Lasarte, es tratar de cumplir "una máxima" de las que se ha planteado al frente de la selección: "Tratar de generar una renovación".

"Quizás en la Copa lo marquemos un poquito más, las eliminatorias son partidos complicados, de un nivel muy alto, donde la experiencia se tiene o no se tiene", puntualizó el técnico en una entrevista con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile.

Y es que en la nómina, publicada este lunes, están presentes importantes figuras de la llamada "Generación Dorada" que ganó la Copa América en 2015 y 2016, así como nuevos exponentes del fútbol nacional que actualmente muestran un buen rendimiento en sus clubes tanto en Chile como en ligas extranjeras.

"Hemos intentado elegir lo mejor, ya sea por el momento o en algunos casos porque entendemos que puede haber una buena proyección", afirmó el estratega uruguayo.

Con Claudio Bravo en la portería, Jean Beausejour, Gary Medel y Mauricio Isla en la zona defensiva, Arturo Vidal y Charles Aranguiz en el mediocampo y Alexis Sánchez junto a Eduardo Vargas en la delantera, se buscará sumar experiencia a la escuadra chilena, todos ellos parte del plantel que ubicó a Chile en lo más alto del continente al vencer en dos finales a la albiceleste.

Junto a esos nombres, fueron convocados exponentes como el defensa Francisco Sierralta de 24 años, reconocido esta temporada como uno de los mejores jugadores del fútbol inglés; Erick Pulgar, que suma minutos en la Fiorentina italiana; el volante Clemente Montes, de buen desempeño en Católica tanto a nivel local como internacional, entre otros.

El técnico uruguayo también tuvo palabras para el chileno-británico Ben Brereton, delantero de 22 años que milita en el Blackburn Rovers inglés y que "tiene algunas características de las que no abundan en Chile, es alto para ser delantero, supera la media con creces del fútbol chileno".

Cinco días después de los partidos por eliminatorias, La Roja deberá afrontar una nueva edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo: la Copa América, que por esos días vive cierta incertidumbre por las complicaciones derivadas del covid-19 en Argentina y la tensión social en Colombia, los países anfitriones este año.

"Tomando en cuenta que la Copa América y las eliminatorias están tan pegadas y hay jugadores que vienen con cargas largas y complicadas, sobre todo con pandemia, quizás sea el buen momento de intentar hacer real esa mixtura. Lo que digo está aún con alfileres, los partidos hay que jugarlos, que nadie se lastime y ver qué pasa", señaló Lasarte.