La variante india del coronavirus ya ha sido detectada en más de 60 países

Ginebra, 26 may (EFE).- La variante india del coronavirus causante de la COVID-19, más contagiosa que el original, se ha detectado ya en más de 60 países, entre ellos España y otras naciones de Europa Occidental, Argentina, Brasil y México, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su informe epidemiológico semanal, que en esta ocasión da amplios detalles sobre las cuatro variantes que más preocupan a los científicos (detectadas primero en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India), la OMS identifica al menos tres evoluciones diferentes de la variante india, ya presentes en los cinco continentes.

Como en las otras tres variantes estudiadas, se observa en la india un incremento de la transmisión del virus, pero aún no se ha confirmado si aumenta también el número de casos graves y hospitalizaciones, algo que sí consideran posible los científicos en el caso de las variantes británica, brasileña y sudafricana.

Es posible además que la variante india reduzca el nivel de inmunización del organismo tras recuperarse de la covid-19 y aumente con ello el riesgo de reinfección, algo que se ha comprobado con las variantes sudafricana y brasileña pero que según los estudios médicos no ocurre en el caso de la británica.

Por otro lado, los estudios preliminares parecen mostrar que las vacunas siguen siendo eficaces ante la variante india.