La UEFA investiga a la Juventus, el Barça por proyecto Superliga

(Bloomberg) -- La UEFA, el organismo de fútbol con sede en Suiza, inició una investigación oficial sobre la Juventus, el Real Madrid y el Barcelona de España por el fallido proyecto de la Superliga europea, según un comunicado.

“Tras una investigación llevada a cabo por los inspectores de ética y disciplina de la UEFA en relación con el llamado proyecto de la Superliga, se han abierto procedimientos disciplinarios contra el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus por una posible violación del marco legal de la UEFA”, dijo la UEFA tarde el martes. Más información estará disponible en su debido tiempo, agregó.

Los tres equipos de fútbol aún tienen que distanciarse del torneo europeo rival que habría terminado con el reinado de décadas de la Liga de Campeones como la principal competencia en el fútbol de clubes. La nueva Superliga tenía como objetivo crear un torneo alternativo en el que se garantizaba un lugar a 15 clubes fundadores cada año.

Las acciones de la Juventus cayeron hasta 1% en las operaciones de Milán.

El proyecto de la Superliga llevaba tres años en proceso, respaldado por 4.000 millones de euros (US$4.900 millones) en financiación del banco estadounidense JPMorgan Chase & Co. Pero el acuerdo provocó un fuerte rechazo de hinchas y políticos, lo que arruinó los planes.

