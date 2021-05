La selección recibirá el viernes la primera dosis de la vacuna anticovid

Las jugadoras durante la presentación de la Selección Absoluta Femenina Eurobasket 2021, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Valencia, 26 may (EFE).- La selección española femenina que preparara estos días su participación en el Eurobasket y que disputará también los Juegos Olímpicos iniciará este viernes su proceso de vacunación contra al COVID 19 con la inyección de una primera dosis, según pudo saber la Agencia Efe.

Como pasa con el resto de deportistas españoles que van a participar en grandes torneos internacionales este verano, la vacunación de la selección está enmarcada en un acuerdo en el que participaron el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE), el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Defensa, pues es en sus instalaciones en las que los deportistas se vacunan.

La vacuna elegida es la de Pfizer por lo que se les deberá inocular una segunda dosis. Los médicos de la Federación Española han diseñado un calendario especial para las jugadoras para minimizar el impacto de los posibles efectos secundarios.

Por un lado, las jugadoras recibirán esta primera dosis justo antes de los dos días libres que tendrán por lo que se espera que cualquier malestar haya desaparecido el lunes cuando retomen los entrenamientos.

Por otro, la segunda dosis no la recibirán justo tres semanas después sino tras algo más de cuatro, el lunes 28 de junio, el día después de que acabe el campeonato de Europa y antes también de un periodo de descanso previo al inicio de la preparación de los Juegos.

En el equipo español conviven jugadoras de más de cuarenta años, como es el caso de Laia Palau que tiene 41, con otras, como Raquel Carrera, que aún no ha cumplido los 20 pero todas ellas recibirán la misma vacuna.

Entre las jugadoras, la única excepción en los tiempos de este proceso es la ala-pívot Tamara Abalde, que este miércoles se ausentó del entrenamiento para recibir una segunda dosis tras haber recibido ya la primera hace algunas semanas.