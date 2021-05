La marca Jean Paul Gaultier vuelve al prêt-à-porter

El diseñador francés Jean Paul Gaultier. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 26 may (EFE).- La 'maison' del francés Jean Paul Gaultier anunció este miércoles que, después de seis años, vuelve al prêt-à-porter en colaboración con jóvenes diseñadores entre los que, según los medios especializados, se incluye el español Palomo Spain.

La nueva línea verá la luz este 28 de mayo y tiene como imagen a la modelo estadounidense Bella Hadid, protagonista del pequeño vídeo que adelantó en la cuenta oficial de Instagram de la marca.

Gaultier, de 69 años, abandonó el prêt-à-porter en 2014 para centrar su negocio en la alta costura y la belleza, y en enero de 2020 anunció su despedida de las pasarelas de París, que tuvo lugar con su colección otoño-invierno 2021.

"Gaultier París continuará, la alta costura continuará, tengo un nuevo concepto. Ya hablaré de eso más adelante", dijo entonces en un vídeo.

Según la revista especializada Women Wear's Daily (WWD), este esperado regreso ofrecerá una reinterpretación de su icónica camiseta marinera bajo el prisma de Palomo Spain, Ottolinger y otros jóvenes diseñadores, y estará disponible en la nueva web de la marca (https://lesmarins.jeanpaulgaultier.com) y en Ssense.com.

El grupo español Puig es propietario de la 'maison' francesa desde 2011 y según su mánager Antoine Gagey, esta primera colaboración es la primera expresión de una estrategia que "celebra a Jean Paul Gaultier, sus valores, sus archivos e historia".

Entre quienes dan un nuevo aire a las creaciones emblemáticas del diseñador también están el brasileño Alan Crocetti o la francesa Nicola Lecourt Mansion.

Gagey destacó en WWD que Gaultier sigue bajo contrato con la marca en tanto que embajador de la misma y está implicado en el futuro de esa compañía, donde ha ayudado por ejemplo en la selección de los diseñadores invitados pero no ha querido un rol activo en la colección.

La marca no ha perdido en este tiempo su atractivo. Según la página de venta de ropa "vintage" Vestiaire Collective, en los últimos seis meses las búsquedas de productos de Jean Paul Gaultier se han incrementado un 570 % y en el primer trimestre del año sus ventas crecieron un 30 %.

WWD añadió que los desfiles de alta costura de Gaultier, también con diseñadores invitados, deberían volver en la próxima edición de la pasarela parisina de julio. La colección de julio del año pasado, en manos de la japonesa Chitose Abe, iba a ser la primera pero tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia.